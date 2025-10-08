Battlefield 6 : Les modes de jeu dévoilés – lequel vous correspond le mieux?

Accrochez-vous, la prochaine campagne de Battlefield 6 se dévoile ! Avec une pléthore de modes de jeu plus explosifs les uns que les autres, la question brûle toutes les lèvres : lequel sera votre arme fatale ?

Grandes batailles chaotiques, opérations tactiques ou expériences plus intimes ? Préparez-vous à trouver votre raison d’être sur le champ de bataille. La guerre n’a jamais offert autant de façons de jouer. À vous de choisir votre camp… et votre mode !

Fonctionnement de chaque mode de jeu dans Battlefield 6

Il y a huit modes de jeu au lancement. C’est une bonne idée de vous lancer dans chaque mode pour voir par vous-même comment il fonctionne. Mais il est toujours préférable d’avoir un peu de connaissances au préalable. Ci-dessous, nous résumons chaque mode de jeu, y compris son objectif, comment gagner, et les styles de jeu auxquels il convient.

Listes de jeu avec armement fermé et ouvert

Par le passé, les quatre rôles signature de Battlefield disposaient d’un système d’armement verrouillé par classe, ce qui signifie que chaque rôle ne pouvait utiliser qu’un type d’arme spécifique. Dans Battlefield 6, le développeur vous donne la possibilité de choisir entre des listes de jeu proposant des systèmes d’armement fermés ou ouverts.

Le système ouvert signifie que vous pouvez associer n’importe quelle classe d’arme à n’importe quel rôle que vous choisissez de jouer, tandis que le système fermé offre des avantages supplémentaires aux joueurs qui utilisent les armes signature désignées pour chaque classe spécifique. Des options de listes de jeu seront disponibles au lancement pour les deux systèmes de classe, vous permettant ainsi de choisir comment vous voulez jouer à Battlefield 6.

Maîtrisez la “conquête”, le cœur de Battlefield

Le mode Conquête est la pierre angulaire de la saga Battlefield. Deux équipes de jusqu’à 32 joueurs s’affrontent sur une immense carte. Votre objectif principal est de capturer et de contrôler des drapeaux, marqués de A à F, en vous tenant dans leur zone.

Chaque équipe commence avec 1 000 points. Plus vous contrôlez de drapeaux, plus les points de l’équipe adverse diminuent. La première équipe à tomber à zéro point perd la partie. Pour capturer un drapeau ennemi, il faut rester dans sa zone pendant environ une à deux minutes, un processus que l’adversaire peut interrompre.

La carte propose aussi une flotte de véhicules (tanks, hélicoptères…) pour se déplacer et combattre. Lorsque vous êtes éliminé, vous réapparaissez après quelques secondes près de votre escouade ou sur un drapeau allié. Une partie dure généralement 20 à 30 minutes, où la coopération au sein de votre petite escouade de quatre joueurs est essentielle pour coordonner les assauts et les défenses.

Percée : l’assaut frontal

Dans le mode Percée, deux équipes ont des rôles opposés : les Attaquants et les Défenseurs. L’objectif des Attaquants est de capturer une série d’objectifs en avançant sur la carte pour repousser l’ennemi jusqu’à sa base. Ils doivent réussir dans un temps limité.

Les Défenseurs, quant à eux, doivent absolument bloquer cette avancée en tenant leurs positions. Sans une bonne coordination, la défense peut être submergée.

Ce combat intense sur de grandes cartes, où l’action est concentrée sur quelques zones, dure généralement entre 20 et 40 minutes. C’est un mode offrant des batailles épiques et très dynamiques.

Domination : le combat rapide et intense

Le mode Domination est une version concentrée et rapide de la Conquête. Deux petites équipes de huit joueurs s’affrontent pour le contrôle de seulement trois drapeaux (A, B et C) sur une carte réduite.

Le but est d’être la première équipe à atteindre 200 points. Vous gagnez des points en capturant et en tenant les drapeaux : plus vous en contrôlez, plus vous marquez de points rapidement. Si vous ne possédez aucun drapeau, votre score n’augmente pas.

Les réapparitions sont immédiates et automatiques, ce qui rend l’action très intense et chaotique. Sans véhicules et avec des parties d’environ 10 minutes, ce mode est parfait pour ceux qui cherchent un rythme de jeu accéléré et des confrontations directes.

Roi de la Colline : la course au point de contrôle

Dans ce mode, deux petites équipes de huit joueurs s’affrontent pour le contrôle d’une seule zone. Le principe est simple : votre équipe marque un point par seconde si au moins un de vos coéquipiers se trouve dans la zone, sans aucun ennemi à l’intérieur.

La zone active change d’emplacement toutes les minutes, suivant une rotation prédéfinie sur la carte. Si les deux équipes sont présentes dans la zone, elle est contestée et personne ne marque de points. La clé pour gagner est d’anticiper les réapparitions adverses et de toujours avoir un joueur sur l’objectif. Avec des parties rapides d’environ 10 minutes et sans véhicules, l’action est intense et concentrée.

Rush : détruisez ou défendez !

Le mode Rush mélange parfaitement l’action à grande et petite échelle. Deux équipes de 12 joueurs s’affrontent en alternant les rôles : les Attaquants doivent faire sauter deux objectifs placés sur la carte, tandis que les Défenseurs font tout pour les en empêcher.

Chaque équipe joue successivement les deux rôles, et celle qui réussit le mieux sur les deux manches l’emporte. Ce mode offre l’intensité des petits combats avec le feeling épique des grandes batailles. Une partie de Rush dure généralement entre 20 et 40 minutes, pour une expérience intense et équilibrée.

Escalade

Escalade est un nouveau mode inspiré de la Conquête, mais où l’intensité monte d’un cran ! Deux grandes équipes s’affrontent pour le contrôle de sept drapeaux. Pour marquer un point, votre équipe doit posséder la majorité des drapeaux jusqu’à ce qu’une jauge se remplisse. La première équipe à atteindre trois points remporte la victoire.

Le vrai défi ? Après chaque point marqué, un drapeau est retiré de la carte. Le champ de bataille rétrécit, forçant les joueurs à se concentrer sur des zones de plus en plus restreintes et rendant chaque territoire encore plus crucial. Comme en Conquête, la coordination avec votre escouade de quatre joueurs et l’utilisation des véhicules (tanks, hélicoptères…) sont essentielles. Préparez-vous à des matches frénétiques de 20 à 40 minutes où la tension ne cesse de croître !

Match à mort en Escouade

Affrontez trois autres escouades de quatre joueurs dans des arènes réduites. L’objectif est simple : soyez la première équipe à éliminer 50 adversaires. Ce mode est réservé aux combats d’infanterie, sans véhicules. La réapparition est instantanée, ce qui maintient un rythme effréné. Les parties sont très rapides dans Battlefield 6, ne durant généralement que 10 minutes, pour une expérience de tir intense et concentrée.

Match à mort par équipe

Dans ce mode classique, deux équipes de huit joueurs s’affrontent avec un seul objectif : être la première à atteindre 100 éliminations. Les combats se déroulent sur des cartes réduites, réservées à l’infanterie et sans véhicules.

La réapparition est instantanée, ce qui garantit un rythme de jeu rapide et intense. Une partie dure généralement une dizaine de minutes, ce qui en fait un choix parfait pour s’échauffer ou pour une session de jeu courte. C’est le mode idéal pour une action frénétique et sans complication.

