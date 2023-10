Battlefield 2042 saison 6 : toutes les nouveautés à découvrir

Découvrez la liste des nouveautés à découvrir en exclusivité dans la saison 6 de Battlefield 2042 si vous n’avez pas encore essayé le jeu depuis de sa sortie !

Après avoir pris leur mal en patience, les fans de Battlefield 2042 sont enfin récompensés avec la sortie de la sixième saison du jeu intitulée Dark Creations le 10 octobre dernier ! Si vous êtes un amateur des thématiques futuriste et effrayantes, il vous croire que vous allez être bien servi.

Bien que le premier Battlefield 2042 soit sorti en 2021 avec de multiples saisons de contenu post-lancement attractives, il faut croire que cette nouvelle saison a de quoi plaire. Si vous vous demandez ce que Dark Creations a à vous offrir, voici quelques nouveautés que vous devez connaître.

Une nouvelle carte dans Battlefield 2042 saison 6

Inspirée des cartes préférées des fans des dernières saisons de Battlefield, à l’instar de l’opération Locker saison 4 et l’opération Metro saison 3, cette nouvelle carte apportera son piquant dans le jeu ! Elle est axée sur les combats rapprochés qui se déroulent dans les Hébrides écossaises. Tout commence par un « incident » qui s’est produit dans un centre de recherche technologique caché effectuant des expériences classifiées.

Située dans un environnement souterrain, cette carte est la première de la franchise Battlefield à ne pas offrir un environnement extérieur. Vous devrez traverser les couloirs étroits et les zones surélevées pour combattre vos ennemis tout en évitant les pièges.

Le jeu se déroule dans cette installation avec ses biodômes et ses laboratoires. Ses murs cachent de nombreux secrets que vous devrez déceler. Evitez de vous distraire, car l’ennemi profitera de la moindre occasion pour vous tendre une embuscade.

Le laboratoire de Boreas où se cachent des secrets

Le laboratoire est le joyau de la couronne de Boreas. C’est là que se sont déroulées la plupart des recherches interdites. Le laboratoire est divisé en deux grandes salles, séparées au milieu par un couloir en forme de tranchée avec des racks de serveurs de chaque côté.

À l’intérieur des salles de laboratoire, de grandes imprimantes 3D produisent des pièces prothétiques, que l’on peut également voir disséminées dans le niveau. Le laboratoire permet des combats à courte ou moyenne distance, où les imprimantes offrent une excellente couverture si vous souhaitez vous rapprocher de votre adversaire.

Une expérience sur terrain pour trouver des indices

Dans cette saison 6 de Battlefield 2042, vous n’allez pas passer votre temps dans les laboratoires. Vous devez vous rendre dans la zone d’essais du labo et qui se trouve à l’extérieur. Au cours de votre quête, vous allez vous retrouver dans une maison de fortune où vous trouverez d’autres indices pour découvrir ce qui s’est passé dans cette installation.

L’éclairage et l’atmosphère sont de nature à vous donner des frissons, mais vous devez rester vigilant. Comme le lieu est entouré de rochers saillants, il se peut que votre ennemi vous prenne le flanc. Vous pouvez également vous en servir en votre faveur !

Tests de résistance dans Battlefield 2042 saison 6

Une autre nouveauté à retenir dans ce jeu c’est certainement les tests de résistance. Après avoir franchi le niveau précédent, vous serez amené dans le biodôme suivant. Vous allez vite remarquer la différence d’agencement et d’atmosphère.

Certes, l’endroit n’est pas renfermé, cependant, il vous exposera aux tirs des snipers ennemis. Cela s’explique par le fait que ce biodôme s’ouvre au combat à distance. Vous pouvez vous mettre en hauteur grâce à des conteneurs empilés, sauf que vous serez toujours une cible mouvante pour vos ennemis.

Tunnel de maintenance pour mettre en pause

Si, à un moment ou à un autre, vous souhaitez quitter les combats frénétiques et profiter d’un moment de paix et de tranquillité, les tunnels de maintenance sont là pour vous ! Ces tunnels faiblement éclairés vous permettent de prendre des flancs et de courir directement vers n’importe quel drapeau. Le seul souci c’est que votre ennemi peut également avoir la même idée, alors, continuez de rester sur vos gardes.

De nouvelles armes dans Battlefield 2042 saison 6

L’arsenal d’armes s’agrandit la saison 6 de Battlefield 2042 avec non seulement de nouvelles armes, mais aussi d’autres améliorations demandées par la communauté. Alors, pour votre bonheur, voici celles qui vous attendent :

· G428

Un tout nouveau DMR offrant une précision exceptionnelle et un pouvoir de pénétration substantiel qui peut vous aider à transformer vos ennemis en proies.

· L9CZ

Dans les combats rapprochés, cette arme semi-automatique très précise est votre nouvelle meilleure amie, surtout lorsque votre arme principale est à court d’énergie. Alors, vous aimez la saison 6 de Battlefield 2024 ?

· VHX D3

Ce fusil d’assaut unique et futuriste se caractérise par une portabilité et des performances optimisées. Il sera un atout précieux pour les combats rapprochés et à moyenne distance.

De nouveaux gadgets et un nouveau véhicule

Soutenez votre équipe en lui lançant des pochettes qui lui permettront de se réapprovisionner en munitions ou en points de vie. Vous aurez également à votre disposition cette bouée de sauvetage précieuse lorsque la mort vous guette, vous et votre équipe.

Le véhicule YUV-2 « Pondhawk »

Pour des aventures inédites, vous aurez droit à un nouveau moyen de transport dynamique. Ce nouveau véhicule peut accueillir deux personnes avec d’autres capacités époustouflantes. De quoi apporter un soutien rapide et atteindre les objectifs rapidement et efficacement !

Un nouveau Battle Pass exclusif pour la saison 6 de Battlefield 2042

La Saison 6 : Dark Creations de Battlefield 2042 comprendra un tout nouveau Battle Pass avec plus de 100 niveaux de récompenses. Comme toujours, les objets qui affectent le gameplay à savoir les armes, les véhicules et les gadgets peuvent être obtenus sans acheter la version Premium du Battle Pass. Par contre, pour progresser rapidement, vous pouvez souscrire au Battle Pass Ultimate Pack !