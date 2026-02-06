HBO confie l’adaptation de Baldur’s Gate 3 au showrunner de The Last of Us

Les dés sont jetés, et c’est un coup critique ! HBO, fort du triomphe de The Last of Us, mise sur la même formule magique pour adapter l’immense RPG Baldur’s Gate 3. Le showrunner Craig Mazin est officiellement aux commandes pour transposer les Royaumes Oubliés en série.

Entre dragons, intrigues politiques et dés à vingt faces, le défi est de taille, mais la confiance est absolue. Préparez-vous à une épopée sombre, fidèle et pleine de péripéties. L’aventure télévisuelle du siècle est en marche.

Craig Mazin a-t-il trouvé sa prochaine quête épique ?

Après avoir transformé The Last of Us en phénomène télévisuel, le showrunner primé Craig Mazin s’apprête à plonger dans un nouveau monde fantastique. HBO et Mazin développent officiellement une série basée sur l’univers de Baldur’s Gate. Cette adaptation se positionnera comme une suite directe au jeu acclamé Baldur’s Gate 3. Elle se déroule dans l’univers riche de Donjons & Dragons. Mazin occupera les rôles clés de scénariste, producteur exécutif et showrunner. Il entourera son équipe de consultants comme Chris Perkins, responsable de l’histoire chez Wizards of the Coast, pour garantir l’authenticité.

La série sera-t-elle une simple copie du jeu ?

Contrairement à l’approche adoptée pour The Last of Us, qui suivait de près la trame du jeu original, la série Baldur’s Gate ne sera donc pas un remake. Elle prendra le relais immédiatement après les événements de Baldur’s Gate 3. Cela ferra ainsi avancer l’histoire plutôt que de la rejouer. La série ne considérera pas les intrigues des deux premiers jeux comme canon. L’univers plus large de Donjons & Dragons sera évidemment présent. Le public pourra s’attendre à retrouver des personnages familiers. Puis il découvrira de nouveaux, tous naviguant dans les conséquences de la récente aventure vidéoludique.

Pourquoi Craig Mazin est-il la personne idéale pour ce projet ?

La réponse tient en un mot : la passion. Dans une interview accordée à Deadline, Mazin s’est déclaré être un « fan dévoué » de Donjons & Dragons, endossant même le rôle de Maître de Donjon depuis plus de dix ans. Il a également révélé avoir terminé Baldur’s Gate 3 en mode de difficulté maximale. « Après avoir passé près de 1000 heures dans l’incroyable monde de Baldur’s Gate 3, c’est un rêve qui se réalise. Pouvoir poursuivre l’histoire créée par Larian et Wizards of The Coast (est un rêve) », a-t-il confié. Il a donc un attachement profond à la franchise. Et sa maîtrise prouvée de la narration font de lui un choix évident. C’est le meilleur choix pour s’adresser à une communauté de fans aussi passionnée.

Quelle est la réaction d’HBO face à ce nouveau pari ?

L’enthousiasme est palpable du côté du réseau. Francesca Orsi, responsable des programmes dramatiques chez HBO, a exprimé sa joie de poursuivre le partenariat avec Mazin. Dans un communiqué, elle a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Craig Mazin sur Baldur’s Gate. Sa passion profonde et de longue date pour le matériau source, alliée à son talent pour construire des mondes immersifs sont des atouts. Son œuvre sera peuplée de personnages riches et captivants, promet des résultats révolutionnaires. » Cette confiance témoigne du succès de leur collaboration précédente et de la foi placée dans la vision de Mazin.

Quand pourrons-nous nous plonger dans cette nouvelle aventure ?

Pour l’instant, le calendrier reste un mystère. Aucune date de sortie ni même de fenêtre de diffusion n’a été annoncée à ce stade. Le projet en est encore à ses phases de développement et de pré-production. Les fans devront donc faire preuve d’un peu de la patience d’un aventurier préparant son équipement avant un long périple. Une chose est certaine. Avec l’alchimie gagnante de Craig Mazin, le riche univers de Baldur’s Gate et le soutien d’HBO, cette série a tous les ingrédients pour devenir la prochaine grande épopée fantastique à captiver les téléspectateurs du monde entier. Les dés sont jetés !

