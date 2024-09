Avis aux collectionneurs de jeux vidéo : vente aux enchères spéciale rétrogaming

Le 20 octobre prochain, les passionnés de rétrogaming se donneront rendez-vous à Paris pour une vente aux enchères qui s’annonce exceptionnelle. Organisée par la maison Millon, cet événement réunira des pièces rares et recherchées par les amateurs de jeux vidéo anciens. Elle promet d’attirer l’attention des collectionneurs du monde entier.

Des jeux vidéo emblématiques mis à l’honneur

La vente se déroulera dans le 9e arrondissement de Paris, rue Rossini. Elle mettra en avant une sélection impressionnante de jeux Nintendo 64. C’est une console qui a marqué l’histoire du jeu vidéo dans les années 90. Parmi les pièces phares de cette collection, on retrouve un exemplaire de Resident Evil 64 avec sa boîte en excellent état. Il y a aussi une copie de Conker’s Bad Fur Day, un jeu devenu culte. Ce modèle sera proposé avec son emballage d’origine presque neuf. Les collectionneurs auront aussi l’occasion de découvrir un catalogue vidéo de jeux Nintendo 64 en format VHS, une pièce unique qui témoigne de l’engouement pour cette console à l’époque.

Mais les amateurs de Sega ne seront pas en reste. Une collection variée de jeux Sega Dreamcast et Sega Saturn, notamment en version japonaise, sera également mise en vente. Ces consoles, souvent éclipsées par les géants que sont Nintendo et Sony, trouvent aujourd’hui une nouvelle jeunesse auprès des passionnés de rétrogaming.

Des pièces exceptionnelles à ne pas manquer

Le point culminant de cette vente sera sans aucun doute la présentation d’un coffret collector Limited Adventure Set Zelda Majora’s Mask neuf et scellé. Ce coffret, devenu extrêmement rare, est l’une des pièces les plus recherchées par les collectionneurs du monde entier. En excellent état, il représente un véritable Graal pour les amateurs de la série Zelda. La maison Millon espère attirer des enchérisseurs de toute la planète pour cet objet quasiment introuvable, dont la valeur ne cesse d’augmenter au fil des ans.

La vacation proposera aussi plusieurs autres pièces exceptionnelles, notamment des blisters de jeux mythiques sur Nintendo NES et Super Nintendo. On retrouvera ainsi un blister Mario Bros sur NES, ainsi qu’un blister The Legend of Zelda sur Super Nintendo. Ce sont deux icônes du jeu vidéo ayant marqué l’enfance de nombreux joueurs. Ces pièces, rares dans cet état, devraient susciter l’intérêt des collectionneurs avertis.

Une opportunité pour les passionnés de rétrogaming

Cette vente aux enchères s’inscrit dans une tendance croissante où les objets de rétrogaming prennent de plus en plus de valeur. Les jeux vidéo anciens, surtout lorsqu’ils sont conservés dans leur emballage d’origine, sont aujourd’hui perçus comme de véritables œuvres d’art. Ce phénomène s’explique par la nostalgie qu’ils évoquent mais aussi par leur rareté. En effet, trouver des jeux en parfait état, non ouverts et avec leur packaging original devient de plus en plus difficile.

La société Millon entend bien tirer parti de cette passion grandissante pour le rétrogaming. Les enchères devraient être particulièrement disputées, surtout pour les objets les plus rares comme le coffret Zelda Majora’s Mask. Pour les passionnés, cette vente est l’occasion rêvée d’acquérir des pièces rares. C’est aussi le moment de se plonger dans l’histoire du jeu vidéo. Les collectionneurs débutants, tout comme les plus expérimentés, y trouveront sans aucun doute des objets qui viendront enrichir leur collection et raviveront leurs souvenirs d’enfance.

L’événement promet d’être un succès ! Si les estimations de certaines pièces sont déjà élevées, nul doute que les enchères s’envoleront rapidement. Cela reflète l’engouement actuel pour ce secteur en pleine expansion. Une occasion unique, donc, pour tous les passionnés de revivre la magie des années 90, manette en main.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

