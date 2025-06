Avec juste 5 épisodes sur Netflix, Sirens nous réserve-t-elle une suite ? 

Sirens est l’une des dernières séries à faire son entrée dans le catalogue de Netflix et elle perce en ce moment! Captivant les téléspectateurs avec ses intrigues mystérieuses et ses personnages complexes, voici pourquoi elle est au top.

Est-ce parce que le choix des acteurs qui compose cette série qui est bien fait ? Ou est-ce le récit qui est vraiment prenant ? Quoi qu’il en soit, Sirens est devenue un incontournable pour un week-end de binge-watching.

Une pièce de théâtre transformée en série : un défi narratif

Sirens est d’abord basée sur la pièce de théâtre Elemeno Peaw. Elle ne dure que 90 minutes. Puis, ce matériau a été adapté par Netflix qui lui a offert plus de contenu avec cinq épisodes qui explorent davantage l’histoire des personnages et leurs intrigues.

Cependant, cela soulève la question de la viabilité d’une suite. En effet, en cinq épisodes la série a fait un buzz. Mais la production d’une nouvelle saison pourrait s’avérer risquée.

Surtout si elle ne repose pas sur une base solide. Big Little Lies, une série prolongée avec une histoire sans fondement a par exemple mené à des critiques mitigées. C’est pourquoi, une suite n’est peut-être pas encore envisagée.

Sirens, une série à succès à ajouter au palmarès de Netflix

Le succès de Sirens sur Netflix est aussi dû au choix du casting. Les jeunes talents comme Milly Alcock et Meghann Fahy côtoient les icônes comme Julianne Moore et Kevin Bacon.

Meghann Fahy a exprimé son intérêt pour une suite, se demandant ce qu’il adviendrait de Michaela. De son côté, Molly Smith Metzler, la créatrice de la série, a montré un optimisme prudent à ce propos. Elle a notamment affirmé qu’elle pourrait écrire pour ces personnages indéfiniment. Mais il faudrait réfléchir à la manière de leur rendre justice dans une éventuelle suite.

Des révélations choc et des destins entremêlés

La fin de Sirens sur Netflix laisse donc les téléspectateurs avec des révélations surprenantes après si peu d’épisodes comme Adolescence. Simone, interprétée par Milly Alcock, se retrouve sur l’île, prenant la place de Michaela, jouée par Julianne Moore, en tant qu’épouse de Peter, incarné par Kevin Bacon.

Pendant ce temps, Devon, interprétée par Meghann Fahy, réalise l’importance des valeurs qu’elle a défendues tout au long de sa vie et retourne chez elle avec un regard neuf. Bien que l’histoire principale semble conclue, il reste une place pour d’éventuelles suites, laissant les fans en haleine.

Sirens fait des vagues sur Netflix

Au final, Sirens est considérée comme une série limitée. Netflix n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant une éventuelle suite. Mais les cinq épisodes disponibles offrent une histoire concise et facile à comprendre et à savourer en une traite lors d’une soirée série. Sinon, la décision de poursuivre ou non la série dépendra de divers facteurs, notamment la disponibilité des acteurs et la qualité du scénario.

