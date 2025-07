Audio-Technica : la rentrée sera plus cool avec cette sélection !

Audio-Technica dévoile sa sélection pour cette rentrée 2025 avec des produits innovants et performants. Une rentrée placée sous le signe de la qualité sonore et du confort.

Audio-Technica revient en force pour cette rentrée 2025 avec des produits incontournables qui séduiront aussi bien les audiophiles que les créateurs de contenu. L’ATH-CKS30TW+ réunit confort et immersion, avec une réduction de bruit active pour une expérience optimale en déplacement ou durant les sessions sportives. Le casque ATH-S300BT, quant à lui, se distingue par une autonomie record et un confort exceptionnel pour les longues écoutes. Le microphone AT2020USB-X et la platine Sound Burger séduiront les créateurs à la recherche de performance, de simplicité et de design.

ATH-CKS30TW+ : le confort compact sans compromis sur les basses

Avec les ATH-CKS30TW+, Audio-Technica joue la carte de l’équilibre entre format mini et puissance sonore. Ces écouteurs sans fil, dotés de haut-parleurs exclusifs de 9 mm, misent sur des basses percutantes et une reproduction fidèle des aigus comme des médiums. Pensés pour accompagner aussi bien une séance de sport qu’un trajet quotidien, ils intègrent une réduction active du bruit et des fonctionnalités de relaxation via l’application mobile dédiée. Le mode Soundscape permet de moduler l’ambiance sonore pour favoriser la concentration ou la détente. Le tout, dans un boîtier élégant décliné en plusieurs coloris, avec une autonomie qui peut atteindre 20 heures sans ANC. À 99 €, ce modèle ambitionne de séduire un large public.

ATH-S300BT : autonomie XXL pour les mélomanes nomades

Le casque ATH-S300BT se distingue immédiatement par son autonomie impressionnante : jusqu’à 90 heures d’écoute avec une seule charge, un record dans sa catégorie. Ce modèle circum-aural, léger et confortable grâce à des coussinets bien pensés, combine réduction de bruit hybride et mode hear-through, utile pour rester conscient de son environnement sans enlever le casque. Compatible Bluetooth multipoint, il propose aussi une alternative filaire et un micro intégré. Cette combinaison lui confère une grande polyvalence. Son design discret en noir ou beige s’adresse aux utilisateurs qui veulent allier sobriété et performance. Commercialisé à 119 €, il cible autant les étudiants que les télétravailleurs exigeants.

Sound Burger et AT2020USB-X : l’audio pro et rétro dans votre sac

Deux produits emblématiques complètent cette sélection de rentrée. Le micro USB AT2020USB-X reprend les standards studio de son aîné (l’AT2020), avec une connectique simplifiée et une qualité d’enregistrement taillée pour les créateurs de contenus. Bouton mute tactile, sortie casque sans latence, mixage intégré : chaque détail est pensé pour le podcast ou le streaming. À 139 €, il se positionne comme un outil professionnel grand public. À l’opposé, le Sound Burger AT-SB727 fait revivre la nostalgie du vinyle dans un format nomade et Bluetooth. Disponible en noir, blanc ou jaune, il revisite l’esprit vintage à 229 €. Cette sélection de rentrée d’Audio-Technica s’adresse à un large éventail d’utilisateurs. Quel produit de cette gamme retient le plus votre attention ?

