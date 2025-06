Le Beosystem 3000c : vinyle et streaming en harmonie

Bang & Olufsen réinvente le rituel du vinyle avec le Beosystem 3000c, un système audio haut de gamme au design vintage. Ce classique remis au goût du jour offre une expérience musicale tactile où la chaleur analogique rencontre la fluidité du streaming.

Bang & Olufsen marque un retour aux sources avec le lancement du Beosystem 3000c, un système audio qui marie l’élégance du vinyle classique à la technologie audio contemporaine. Ce produit, tiré de la série Recreated Classics, fait revivre la platine Beogram 3000 de 1985, désormais améliorée avec les enceintes Beolab 8 pour une expérience sonore à la fois rétro et futuriste.

Une fusion entre tradition et innovation

La platine Beogram 3000c ne se contente pas de rappeler le passé ; elle le redéfinit. Meticuleusement restaurée et réinventée par les ingénieurs de Bang & Olufsen, la platine conserve son design iconique et propose à la fois des technologies modernes. Le bois de noyer massif, l’aluminium ré-anodisé et le savoir-faire des artisans danois permettent d’allier esthétique et performance. Les matériaux originaux ont été soigneusement réutilisés et adaptés. Le résultat : un objet à la fois durable et élégant. Un véritable hommage à l’artisanat, qui puise son inspiration dans le passé. Il s’inscrit résolument dans le futur.

Une expérience sonore enrichie et intemporelle

Le Beosystem 3000c se distingue par son intégration fluide du vinyle et du streaming. Bien que la platine Beogram 3000c offre la chaleur du son analogique, le système est également parfaitement compatible avec les habitudes d’écoute modernes. L’association avec des enceintes Beolab 8 permet à cette création de garantir une expérience sonore immersive et dynamique. Elle convient aussi bien à la redécouverte de vinyles qu’à l’écoute de playlists numériques. Comme l’explique Mads Kogsgaard Hansen, directeur de la circularité chez Bang & Olufsen : « Nous rendons hommage à l’impact culturel du vinyle, tout en mettant en avant la durabilité de nos produits. »

L’artisanat durable au cœur de l’innovation

Le Beosystem 3000c est une parfaite illustration de l’engagement de Bang & Olufsen pour un design intemporel. Chaque pièce du système a été conçue pour résister à l’épreuve du temps, non seulement en termes de son, mais aussi de durabilité. Fabriqué à la commande, ce système audio haut de gamme incarne la volonté de la marque de fusionner tradition et innovation et de proposer des produits qui dépassent les tendances éphémères.

Avec une production limitée à seulement 100 exemplaires numérotés, le Beosystem 3000c représente une occasion rare pour les audiophiles et les amateurs de design de s’offrir un morceau d’histoire sonore. Le Beosystem 3000c est disponible au prix de 26 000 EUR, uniquement sur commande. Vous pouvez le retrouver depuis le 27 mai 2025 dans les magasins Bang & Olufsen et sur le site officiel de la marque.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

