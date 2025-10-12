Audi A4 : le retour confirmé en 100% électrique pour 2028

Le retour de l’A4 électrique s’annonce comme une renaissance stratégique pour Audi. Le PDG Gernot Döllner a officialisé le développement du modèle, qui s’appuiera sur la plateforme SSP du groupe Volkswagen, promise pour 2028.

Ce choix technologique ambitieux, bien que retardant le lancement face aux concurrents directs, vise à offrir une expérience logicielle supérieure, fruit du partenariat avec Rivian. Audi parie ainsi sur l’innovation pour réincarner son véhicule emblématique.

Audi réécrit son histoire : l’A4 renaît en star électrique

Dans un revirement aussi surprenant que audacieux, Audi vient d’annoncer le grand retour de l’A4, disparue il y a peu au profit de l’A5 Sportback. Mais gare à la méprise : la célèbre berline ne reviendra pas sous sa forme thermique.

Dans un entretien exclusif avec Autocar, le PDG Gernot Döllner a confirmé le développement d’une A4 100% électrique, qualifiant ce virage de « plus grand changement dans l’histoire de l’entreprise ». De quoi donner un coup de jeune à un nom qui a marqué des générations d’automobilistes.

Une renaissance patiente sur une plateforme d’avenir

Les amateurs d’Audi devront cependant faire preuve de patience. La nouvelle A4 électrique ne pointera pas son nez avant 2028 au plus tôt, puisqu’elle reposera sur la future plateforme SSP du groupe Volkswagen. Ce choix stratégique est particulièrement intéressant.

Alors que BMW et Mercedes lanceront leurs concurrentes dès l’an prochain, Audi préfère attendre cette architecture plus aboutie. Le jeu en vaut semble-t-il la chandelle, puisque SSP intégrera le fruit de la collaboration entre Volkswagen et Rivian, promettant un véhicule véritablement piloté par son logiciel.

Un design qui va secouer les codes

Oubliez le design parfois consensuel des actuels modèles électriques de la marque. Le patron d’Audi promet une A4 inspirée par le flamboyant Concept C, dévoilé récemment comme étendard du nouveau départ stylistique de la marque.

Si la furtive E-Tron GT faisait figure d’exception, les autres modèles électriques d’Audi peinaient à émouvoir les passionnés. Ce retour de l’A4 s’annonce donc comme une révolution esthétique. Elle est accompagnée d’un intérieur digne du prestige de la marque aux anneaux.

La revanche d’un nom légendaire

L’A4, apparue en 1994 pour rivaliser avec la Série 3 de BMW et la Classe C de Mercedes, a toujours été un pilier de la gamme. Son remplacement récent par l’A5 Sportback, dans le cadre d’une stratégie de nomenclature aujourd’hui abandonnée, avait laissé un goût d’inachevé.

En ressuscitant ce nom chargé d’histoire pour en faire un fer de lance électrique, Audi envoie un message fort. L’innovation technologique peut s’appuyer sur un héritage solide. La boucle est bouclée, mais vers l’avant.

Le come-back tant attendu d’une icône

Ce retour de l’A4 ne pourrait pas mieux tomber. Alors que le marché des berlines compactes premium électriques s’annonce des plus disputés, Audi mise sur la notoriété. Et l’affection du public pour son modèle emblématique est aussi considéré.

En patientant pour bénéficier de la plateforme SSP, la marque espère détrôner ses rivales allemandes avec une arme ultime : une A4 résolument tournée vers l’avenir, mais qui n’a rien oublié de son glorieux passé. Le combat des compactes premium n’a jamais été aussi passionnant.

