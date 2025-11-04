FLOW : l’aspirateur robot nouvelle génération Narwal qui lave à l’eau chaude

Narwal lance le FLOW. Cet aspirateur robot intelligent est conçu pour un nettoyage en profondeur et entièrement automatisé.

Avec son FLOW, Narwal s’impose une fois encore comme pionnier de l’entretien autonome. Ce nouvel aspirateur robot, présenté au CES 2025, combine puissance d’aspiration, lavage adaptatif et entretien automatisé. Doté d’une IA embarquée et d’un design ultrafin, il promet un nettoyage en profondeur sans effort et une nouvelle génération de robots ménagers réellement intelligents.

Le lavage intelligent à l’eau chaude : une innovation de précision

Avec sa technologie brevetée Track Mop, Narwal introduit le premier système de lavage à trajectoire guidée, alimenté en eau propre en continu. Chaque session débute avec une serpillière impeccable, rincée à 45 °C grâce à seize buses de précision. Le résultat : aucune trace, aucun dépôt, une hygiène constante.

Le système FlowWash applique une pression de 12 N. Il retire l’eau sale par raclette intégrée et stocke les impuretés dans un réservoir isolé. Ce processus en circuit fermé évite toute contamination croisée. En pratique, les sols sont nettoyés plus rapidement, plus silencieusement et avec une rigueur rarement atteinte dans la catégorie des robots ménagers.

Une aspiration double flux qui s’adapte à chaque surface

Pour les poussières, poils et saletés sèches, le système DualFlow délivre une puissance d’aspiration de 22 000 Pa, sans risque d’enchevêtrement. Sa brosse principale flottante est associée à un orifice latéral et à des brosses à rotation inversée. Elle élimine efficacement cheveux et débris coincés.

Sur les tapis, la technologie CarpetFocus change la donne ! La plaque pressurisante crée une quasi-étanchéité avec les fibres, cela force l’air à pénétrer en profondeur. Résultat : des performances comparables à celles des aspirateurs traditionnels haut de gamme, mais sans le moindre effort de l’utilisateur. Narwal promet un nettoyage intégral, quel que soit le type de sol.

Une intelligence embarquée au service du quotidien

C’est le cœur du FLOW : le système autonome NarMind™ Pro, doté d’une double caméra RGB, d’une cartographie 3D et d’un processeur AI à 10 TOPS. Grâce à lui, le robot se déplace avec une précision millimétrée, identifie les obstacles et optimise ses trajectoires. Avec seulement 95 mm d’épaisseur, il passe sous les meubles bas et franchit les obstacles de 4 cm. Sa station d’accueil s’occupe du reste avec ses 120 jours d’autonomie ! Cela va du nettoyage de la serpillière à l’eau chaude au séchage et dosage automatique du détergent. L’appareil Narwal se charge même du vidage des poussières.

Connecté à l’application Narwal et compatible avec Alexa, Google Home et bientôt Matter, le FLOW s’intègre pleinement à l’écosystème domestique moderne. Comme le résume Junbin Zhang, fondateur de Narwal : « Nous avons conçu un robot qui ne se contente pas de nettoyer, mais qui prend soin du foyer. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

