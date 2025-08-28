Freo S de Narwal, le robot aspirateur intelligent qui séduit déjà !

Narwal lance son nouvel aspirateur robot Freo S. Il allie puissance, simplicité et prix accessible. Découvrez une solution de nettoyage intelligente adaptée à tous les foyers.

Narwal, classée parmi les cinq plus grandes marques mondiales d’aspirateurs, a dévoilé son dernier modèle : le Freo S. Pensé comme une solution de nettoyage complète et intuitive, cet aspirateur robot allie puissance d’aspiration, lavage performant et entretien quasi automatique. Il est conçu pour les appartements comme pour les maisons de taille moyenne. Il s’impose comme une alternative accessible aux modèles premium et intègre les innovations clés qui ont fait la réputation de la marque.

Un nettoyage en profondeur sans contrainte

Le Freo S reprend la philosophie de Narwal en matière de propreté impeccable, mais dans un format plus compact et économique. Sa station d’accueil 2-en-1 assure la vidange et la recharge automatiques. Jusqu’à 180 jours de poussière peuvent être stockés dans un sac de 3,5 litres, ce qui réduit drastiquement les interventions manuelles. Avec son démarrage en un clic, un indicateur LED discret et un design minimaliste, le robot s’intègre naturellement dans un intérieur moderne. Narwal promet ainsi aux utilisateurs « un intérieur propre et frais sans effort quotidien », une promesse qui résonne à une époque où l’automatisation domestique séduit de plus en plus de foyers.

Puissance et adaptabilité au service du quotidien

Sous son allure épurée, le Freo S cache un moteur d’aspiration de 8 000 Pa. Il peut s’adapter à quatre modes distincts pour traiter aussi bien les poils d’animaux que les miettes les plus coriaces. Son système de lavage applique une pression de 8 N, avec trois niveaux de débit d’eau réglables et un réservoir de 300 ml pour des sols impeccables. Narwal rend ainsi accessibles des fonctionnalités autrefois réservées aux modèles haut de gamme et conserve un prix compétitif.

Navigation intelligente et confort connecté

Côté intelligence embarquée, le Freo S s’appuie sur une cartographie LiDAR en temps réel et des capteurs de précision. Il navigue en zigzag dans les deux sens, ce qui assure une couverture complète de 140 m². Il franchit également aisément des seuils de 20 mm. Son fonctionnement est silencieux avec moins de 62 dB en aspiration et 60 dB en lavage. Ce robot Narwal s’accompagne d’un pilotage à distance via l’application Narwal Freo. Les utilisateurs peuvent y gérer plusieurs cartes, programmer des cycles et ajuster les réglages. Sa compatibilité avec Alexa et Google Home parachève l’expérience mains libres. Cela renforce son attractivité sur un marché de plus en plus tourné vers la maison connectée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

