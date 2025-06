Analyse de la fin de Straw, Netflix nous livre de l’émotion pure sur l’amour d’une mère « À bout »

Impossible de ne pas avoir la conscience secouée en regardant Straw ou « À bout » en français, le chef d’œuvre cinématographique de Tyler Perry diffusé sur Netflix.

Dans le premier rôle on a Taraji P Henson qui nous offre une performance d’actrice tellement poignante qu’il est difficile de ne pas pleurer. Elle y joue une mère célibataire dont la vie bascule en une seule journée. Accrochez-vous, car ce n’est pas une promenade de santé. Voici comment se déroule sa triste descente aux enfers.

Le jour où tout part en vrille pour Janiyah

Imaginez que vous êtes sur le point d’être expulsé de l’appartement que vous louez depuis longtemps. Puis, votre patron vous harcèle alors que vous faites votre travail. Ensuite, les services sociaux menacent de vous enlever votre enfant car ils croient que vous êtes un mauvais parent. C’est ce que vit Janiyah, l’héroïne dans le film Straw actuellement disponible sur Netflix.

Cette mère célibataire essaie alors à tout prix de s’en sortir dans la vie. Mais dans ce film, la réalité crue et dure est montrée par le réalisateur Tyler Perry. L’actrice Taraji P Henson Henson interprétant Janiyah a su décrire son état de « panique, d’anxiété et de pression ». La question est : que se passe-t-il quand la cocotte-minute explose ?

La patience d’une mère « À bout » mise à l’épreuve

Quand une personne est « À bout », le pire comme le meilleur peut arriver. Mais souvent, c’est le pire qui se produit. Tout cela est arrivé à Janiyah et cela l’a propulsé dans une spirale de chaos.

Les événements se sont alors aggravés lorsqu’elle a demandé son dernier chèque de paie à son patron Richard. Au moment des faits, deux voleurs sont entrés dans son magasin. L’homme insensible pense même qu’elle est mêlée à cette affaire et appelle la police.

Mais après avoir pu désarmer et tirer sur l’un des assaillants, elle déclenche de nouveau l’arme qu’elle a dans la main. Mais cette fois elle tue son ancien patron sur le coup. Son chèque ensanglanté à la main, elle se rend alors à la banque la plus proche pour l’encaisser. Mais tout tourne mal.

Tyler Perry souligne que dans Straw, Janiyah est une femme qui « essaie de survivre » et d’être une bonne mère, mais les circonstances la dépassent.

Le point de non-retour

Le coup de grâce qui a mené Janiyah à entreprendre ces actions extrêmes est l’enlèvement de sa fille Aria, par les services sociaux.

Des bleus sur le dos d’Aria, causés par une simple glissade, suffisent à déclencher l’intervention des autorités. Pourtant, la petite fille est l’être le plus précieux au monde pour sa mère. « C’est la seule chose qui lui donne l’impression d’être une personne », explique Taraji P Henson.

Après avoir perdu Aria, l’héroïne du film Straw disponible Netflix sombre peu à peu dans le désespoir le plus total. D’ailleurs, la preuve en est quand elle a tiré sur son patron, elle était dans un état second puisqu’il ne « voit pas » Janiyah, il ne l’écoute pas, et il paie le prix fort pour son insensibilité.

Un braquage sous le signe de l’invisibilité sociale

Ensuite, c’est à la banque que cette pauvre femme atteint son point de rupture. Son chèque et l’arme à la main, elle demande à ce que son argent soit retiré. Mais sa pièce d’identité lui a été retirée en même temps que son permis de conduire. À bout de nerfs, elle braque alors l’arme du voleur et la banque se transforme en scène de crime.

Pour interpréter ce personnage, Taraji P Henson s’est évertuée à montrer qu’elle « n’a pas de voix ». Elle essaie de survivre en restant invisible, mais elle est soudainement propulsée sous les projecteurs. De son côté, le réalisateur affirme qu’il s’est inspiré du film « Dog Day Afternoon ». Mais il souligne que l’intention de Janiyah n’était pas d’être une criminelle.

Straw: Voici le twist final de ce film Netflix

Une fois contactée concernant cette affaire, l’inspectrice Raymond, interprétée par Teyana Taylor, enquête sur le vol de l’épicerie. Elle découvre alors que Janiyah est une femme désespérée, pas une criminelle endurcie.

Mais l’intrigue ne se calme pas puisque le FBI s’en mêle. Le pire, c’est quand Janiyah, qui s’est rendue et est sur le point d’être arrêtée, apprend que sa fille Aria est morte la nuit précédente. L’héroïne a donc halluciné la présence de sa fille toute la journée.

Dans un final poignant, peut-être mal représenté dans un trailer trop assez sur l’action, Janiyah est confrontée à la mort de sa fille et à l’assaut du FBI. Mais une étrange fraternité se crée entre elle et les otages. L’inspectrice Raymond s’interpose même pour la protéger, et une foule de manifestants se rassemble pour la soutenir.

