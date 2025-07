Adieu la clim’ ? Ce nouveau matériau conçu par l’IA promet des maisons fraîches tout l’été

Imaginez un monde où vos factures d’énergie diminuent grâce à des nouveaux matériaux conçus par une IA. C’est exactement ce que des scientifiques de l’université du Texas à Austin, en collaboration avec des chercheurs d’autres institutions prestigieuses, ont réalisé.

Ils ont développé une nouvelle classe de matériaux capables de refroidir les habitations plus efficacement que la peinture traditionnelle. Cela permet d’importantes économies d’énergie. Oui, vous avez bien entendu !

L’IA conçoit un nouveau matériau qui donne moins chaud

Des chercheurs ont utilisé l’apprentissage automatique de l’IA pour créer un nouveau matériau à partir des méta-émetteurs thermiques complexes et tridimensionnels. En générant plus de 1 500 matériaux uniques, ils ont réussi à concevoir des solutions qui émettent de la chaleur de manière sélective et contrôlée.

Yuebing Zheng, professeur au département Walker d’ingénierie mécanique, a déclaré que cette avancée permet de créer des matériaux aux performances supérieures, auparavant inimaginables. Qui aurait cru que l’IA pourrait être la clé d’un meilleur confort thermique ?

Des tests qui parlent d’eux-mêmes

Pour évaluer l’efficacité de ces nouveaux matériaux conçus par l’IA, les chercheurs ont fabriqué quatre échantillons et les ont testées sur le toit d’un building. Le résultat ? Le toit recouvert de cette solution était, en moyenne, de 5 à 20°Celsius plus frais que ceux peints avec des peintures commerciales blanches et grises. Et on obtient ce résultat après seulement quatre heures d’exposition au soleil.

Imaginez les économies d’énergie que cette innovation peut vous apporter ! C’est environ 15 800 kilowattheures par an dans une ville chaude comme Rio de Janeiro ou Bangkok. C’est l’équivalent de la consommation d’une unité de climatisation standard pendant une année entière !

Les applications illimitées de ce nouveau matériau

Ainsi, ce nouveau matériau fait grâce à l’IA pourrait également être utilisé pour réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain dans les villes. C’est grâce à leur capacité à réfléchir la lumière du soleil et à libérer de la chaleur à des longueurs d’onde ciblées.

Par conséquent, ces solutions pourraient rendre nos villes plus fraîches et plus agréables à vivre. Et pour les amateurs d’espace, ces matériaux pourraient réguler les températures des vaisseaux spatiaux. Ils peuvent permettre de gérer efficacement le rayonnement solaire. Qui aurait cru que l’IA pourrait avoir un impact sur nos voyages interstellaires ?

Une touche de fraîcheur bienvenue au quotidien

Ensuite, les solutions thermiques pourraient également transformer notre quotidien. Imaginez des vêtements qui vous gardent au frais lors de vos randonnées estivales ?

On en a aussi parlé mais il existe aussi des voitures qui utilisent aussi une peinture spéciale faite de ces matériaux pour réduire la chaleur à l’intérieur de l’habitacle. Fini le sauna sur roues ! Ces innovations pourraient améliorer notre confort tout en réduisant notre empreinte énergétique.

Une conception qui peut révolutionner le futur

Traditionnellement, la conception de ces matériaux était un processus long et laborieux. Il était souvent basé sur des essais et des erreurs. Grâce à l’apprentissage automatique de l’IA, les chercheurs ont pu surmonter ces obstacles et créer des nouveaux matériaux plus efficaces. Kan Yao, chercheur associé, souligne que l’apprentissage automatique est particulièrement adapté à la conception d’émetteurs thermiques à haute performance.

