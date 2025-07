7 films incontournables à regarder si vous avez aimé « The Old Guard » de Netflix

Vous avez regardé et adoré le film The Old Guard sur Netflix ? Alors, laissez-moi vous recommander 7 films qui pourraient vous plaire !

The Old Guard de Netflix mélange avec brio bastons musclées, héros immortels ainsi que secrets millénaires. Ce film d’action à la fois stylé et nerveux a laissé des traces. Si vous faites partie de ceux qu’il a séduit, voici 7 autres pépites à découvrir.

Blade, un film à voir pour les fans de The Old Guard

Avant même que le MCU n’existe, Blade redéfinissait déjà le film de super-héros. Wesley Snipes y incarne en fait un demi-vampire qui pourchasse ses semblables, dans une ambiance sombre et tranchante. Tout comme The Old Guard de Netflix, ce long-métrage mêle action pure et lutte intérieure contre sa propre nature.

Wanted, le destin est une balle en pleine tête

Et si votre héritage était celui d’un tueur d’élite ? C’est ce que découvre James McAvoy dans Wanted, une bombe visuelle menée tambour battant. Un homme ordinaire se retrouve plongé dans un monde occulte de justiciers, à l’image de l’initiation que vivent les nouveaux membres de The Old Guard.

Hancock, un film comme The Old Guard de Netflix

Will Smith incarne un héros bourru et alcoolique, bien loin des codes classiques. Avec Charlize Theron également au casting, Hancock propose une relecture originale du mythe du super-héros. Drôle, tragique et imprévisible, ce film qui revisite le concept d’immortalité cache plus de profondeur qu’en apparence.

Underworld, quand les immortels sortent les crocs

The Old Guard de Netflix vous a accroché avec son duo action + mythologie ? Si c’est le cas, alors, Underworld vous séduira à coup sûr. Kate Beckinsale y campe une vampire guerrière embarquée dans une guerre millénaire contre les Lycans. Le tout avec une esthétique gothique ainsi qu’un rythme haletant.

6 Underground, une vengeance explosive signée Michael Bay

Si vous avez aimé le côté hors-la-loi organisé du film Netflix The Old Guard, 6 Underground coche aussi les mêmes cases. On suit un milliardaire qui recrute une équipe de spécialistes pour renverser un dictateur, le tout en dehors de toute légalité. C’est du grand spectacle signé Michael Bay, avec des scènes d’action survitaminées et un Ryan Reynolds en roue libre.

Infinite, si vous avez aimé The Old Guard de Netflix

Mark Wahlberg est hanté par des réminiscences qui le lient à des existences antérieures, comme si son esprit refusait d’oublier. Ce concept rejoint l’idée d’immortalité mentale et d’identité qu’on retrouve dans The Old Guard. Porté par une énergie nerveuse et une belle distribution, Infinite questionne aussi le poids de la mémoire sur le présent.

Bloodshot, le soldat revenu d’entre les morts

Comme les personnages de The Old Guard dispo sur Netflix, Ray Garrison (interprété par Vin Diesel) est un homme augmenté, arraché à la mort pour devenir une arme. L’action est brute, les enjeux personnels sont forts, et les scènes de combat visuellement bluffantes. Ce film propose ainsi une variation moderne sur le thème du super-soldat immortel.

