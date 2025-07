The Old Guard 2 : quand le film éclipse le comic book – une fin déconcertante !

La série The Old Guard 2 de Netflix a captivé de nombreux fans avec son mélange d’action et de drame. Mais la deuxième partie semble avoir pris un tournant inattendu.

En s’éloignant des bandes dessinées originales, cette suite a non seulement modifié des éléments clés de l’intrigue, mais a également mis en péril l’intégrité de la franchise. Voici ce qui s’est passé.

Netflix a modifié la destinée d’Andy

Dans les romans graphiques, Andy, le personnage central, conserve son immortalité tout au long de l’histoire. Cependant, l’adaptation de Netflix a choisi de lui faire subir des changements significatifs.

Dans la bande dessinée, Andy est le premier immortel connu. Tandis que dans le film, des éléments comme le transfert d’immortalité et la cicatrice de Nile sont introduits sans fondement dans l’œuvre originale. Ces ajouts, bien que destinés à rendre l’intrigue plus captivante, risquent de décevoir les lecteurs de la bande dessinée. En effet, souvent le public s’attend à une fidélité à l’œuvre source.

Le personnage de Noriko a un nom différent

Un autre personnage clé, Noriko dans The Old Guard 2, a également subi des transformations notables. Dans les bandes dessinées, elle se noie dans l’océan, tandis que dans le film, elle est enfermée dans une vierge de fer. D’autant plus qu’elle s’appelle Quynh, dans l’adaptation de Netflix.

Son retour dans la vie d’Andy est marqué par une haine profonde envers ceux qui l’ont abandonnée. Cette dynamique complexe entre les deux personnages, qui étaient autrefois amants, est un élément central de l’intrigue. Par contre, Netflix semble avoir simplifié cette relation en la transformant en une quête de vengeance.

Noriko fait en sorte que le passé d’Andy resurgisse

L’un des aspects les plus troublants de The Old Guard 2 est la transformation d’Andy. Dans le film, elle perd son sang-froid et commet des actes de violence inouïs, comme peignant le bateau de sang.

Cette évolution soulève des questions sur sa moralité et son passé. En effet, Andy n’est pas l’héroïne sans tache que les autres personnages croyaient.

Elle a un passé sombre, vu qu’elle était autrefois trafiquante d’êtres humains, ce qui rend ce personnage encore plus complexe. Cette dualité de caractère, bien que fascinante, est mal exploitée dans l’adaptation. Par conséquent, cela laisse les spectateurs perplexes quant à ses motivations.

La Manipulation de Noriko : un jeu d’esprit

Noriko, en revenant dans la vie d’Andy, ne cherche pas seulement à renouer des liens, mais à la manipuler. Elle exploite les peurs d’Andy pour la séparer de son équipe, créant ainsi un fossé entre elle et ses amis.

Ce jeu d’esprit est à la fois intrigant et dérangeant, car il remet en question la loyauté et la confiance au sein de The Old Guard. La question demeure : Andy succombera-t-elle à la manipulation de Noriko ou retrouvera-t-elle son chemin vers ses amis ?

Est-ce qu’une suite est envisageable ?

La fin de Force Multiplied laisse entrevoir un avenir sombre pour Andy et ses compagnons. Noriko annonce qu’ils vont « rencontrer les autres », ce qui pourrait signifier l’existence d’autres immortels ou un syndicat du crime. Cette ambiguïté laisse les fans dans l’attente d’une suite sur Netflix. Mais la date de sortie de Fade Away, le prochain numéro de la bande dessinée, reste incertaine.

