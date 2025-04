Netflix nous offre The Old Guard 2 avec le retour de Charlize Theron

Charlize Theron revient bientôt dans The Old Guard 2, et ce deuxième volet nous prépare bien des surprises !

Cinq ans se sont écoulés après le premier opus de ce film Netflix. Porté une nouvelle fois par Charlize Theron (de Mad Max Fury Road), The Old Guard 2 est enfin en route après cette longue attente. Cette suite a tout pour repousser les limites de l’action et approfondir les enjeux émotionnels des personnages immortels… ou presque.

Une suite plus sombre, plus intense… et plus mortelle

Ce deuxième volet met en scène une Andy qui n’est plus immortelle, et ça change tout. Dans The Old Guard 2, la guerrière millénaire qu’incarne Theron doit composer avec sa vulnérabilité. En parallèle, une nouvelle menace émerge, d’autant que les tensions ne manquent pas. D’une part, Booker est toujours en exil après sa trahison. D’autre part, Quynh (Veronica Ngô), jadis piégée dans une prison sous-marine, revient assoiffée de revanche. Aussi, le passé d’Andy semble prêt à la rattraper.

Mais l’équipe du film Netflix n’a jamais été aussi redoutable. Nile (KiKi Layne), devenue pleinement membre du groupe, apporte un second souffle à cette bande de mercenaires atypiques. Et les séquences d’action s’annoncent plus spectaculaires que jamais. Charlize Theron, actrice principale dans The Old Guard 2, l’a dit elle-même. “Les scènes d’action sont à un tout autre niveau. Et avec de nouveaux alliés et ennemis, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.”

The Old Guard 2 arrive avec Charlize Theron et bien d’autres

On a déjà quelques habitués de la franchise, qui sont Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts et Chiwetel Ejiofor. Mis à part ces derniers ainsi que Theron, The Old Guard 2 accueille deux nouvelles figures essentielles. On aura donc Henry Golding dans le rôle de Tuah, un allié mystérieux qui semble en savoir long sur l’immortalité. Ajoutez aussi Uma Thurman dans un rôle encore secret. On rêve déjà d’un affrontement musclé entre Thurman et Theron, façon Kill Bill.

La réalisation est, en outre, confiée à Victoria Mahoney, qui succède à Gina Prince-Bythewood. Elle nous a promis des lieux inédits, des ambiances visuelles marquées ainsi qu’une approche plus intime de ces héros fatigués par les siècles. S’inspirant une nouvelle fois sur le comic book de Greg Rucka, ce second volet pourrait bien surpasser le premier. Rendez-vous le 2 juillet 2025 pour découvrir ce que The Old Guard 2 et Charlize Theron nous préparent.

THE OLD GUARD 2 ⚔️ JULY 2



Here's a new look at Charlize Theron and her team of immortals. Grappling with her newfound mortality, Andy sees a new threat emerge thousands of years in the making. pic.twitter.com/xSVN1i9v7H — Netflix (@netflix) April 23, 2025

