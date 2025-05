The Old Guard 2 sur Netflix : duel sanglant entre immortelles

Katana contre katana, immortalité contre vengeance : Charlize Theron et Uma Thurman vont enfin croiser le fer. The Old Guard 2 transforme leur affrontement en duel mythique, entre rage ancienne et combats millimétrés.

« C’est le combat d’une vie, ou de centaines de vies. » La bande-annonce Netflix de The Old Guard 2 annonce la couleur. Charlize Theron y reprend son rôle d’Andy, l’immortelle fatiguée mais redoutable. Face à elle, Uma Thurman incarne Discord, « la première des immortels », un adversaire aussi mystérieux que menaçant. Katana en main, l’ancienne Black Mamba revient au sommet, prête à défier la redoutable Atomic Blonde.

Victoria Mahoney, réalisatrice du film, s’est exprimée avec enthousiasme sur cette opposition iconique. « Le public est impatient de voir Black Mamba et Atomic Blonde s’affronter », confie-t-elle à Netflix. Selon elle, un vrai duel cinématographique exige des adversaires à la hauteur, capables d’intensifier à la fois l’action et le drame. Et entre Theron et Thurman, le niveau promet d’être élevé à chaque affrontement à l’arme blanche.

Une remise en question au cœur du récit

Greg Rucka, scénariste et créateur de l’univers The Old Guard, souligne que cette suite repose sur une remise en cause. « Andy a trouvé un but dans le premier film. Le second vient remettre ce but en question. » Discord incarne ce conflit existentiel autant que physique. Pour Rucka, l’affrontement entre Charlize et Uma est inévitable : « Quiconque refuse de le voir a raté les dernières années de cinéma. »

Le film promet aussi de remettre en jeu des alliances fragiles. Booker (Matthias Schoenaerts) vit encore l’exil, conséquence de sa trahison passée. Quynh (Veronica Ngô), quant à elle, sort d’un isolement forcé, après avoir passé des siècles enfermée sous l’eau. « Être dans cette boîte en fer était terrifiant et douloureux », raconte Ngô. Elle revient dans un monde qui a totalement changé et son retour ne sera pas sans tensions.

Une quête autour du mystère de l’immortalité

Andy et son équipe – Nile, Joe, Nicky et Copley – partent à la recherche de réponses. Ils sollicitent Tuah, un vieil allié joué par Henry Golding, qui détient peut-être une piste sur l’origine de l’immortalité. Golding, admiratif de Thurman, déclare : « Uma est vraiment la meilleure. Elle est tout ce qu’on peut imaginer. » Cette dynamique promet de renforcer l’intensité émotionnelle du récit, tout en tissant de nouveaux liens au sein du groupe.

The Old Guard 2 sortira en exclusivité sur Netflix le 2 juillet prochain. D’ici là, le premier volet reste disponible pour se replonger dans cet univers où les coups ne manquent jamais. Le film s’annonce comme un cocktail explosif entre scènes de combat stylisées, dilemmes existentiels et charisme magnétique. La bataille entre Andy et Discord s’annonce comme l’un des duels les plus marquants de l’été.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn