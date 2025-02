Will Smith prépare son grand retour avec plusieurs nouveaux films !

Will Smith, star incontestée d’Hollywood, se prépare à marquer son grand retour avec quelques nouveaux films. Après le succès retentissant de « Bad Boys 4 », l’acteur s’apprête à enchaîner avec des suites très attendues. La star de Ride or Die prépare également quelques projets originaux qui sauront tenir le public en haleine.

Sorti en 2007, Je suis une légende a marqué les esprits avec son récit post-apocalyptique intense. La suite est en développement et ce nouveau film réunira Will Smith ainsi que Michael B. Jordan. Les détails de l’intrigue restent encore confidentiels, mais l’association de ces deux talents laisse présager une suite à la hauteur des attentes. Michael B. Jordan a révélé que pour le moment, ils travaillaient sur le scénario. Ceci dit, il semble impatient de retrouver Will Smith devant la caméra.

Resistor, un nouveau film de science-fiction de Will Smith

Il revient dans science-fiction avec Resistor, une adaptation du roman Influx de Daniel Suarez. Il incarnera Jon Grady, un physicien dont l’équipe découvre un dispositif qui peut refléter la gravité. Cette avancée attire alors l’attention d’une organisation secrète déterminée à contrôler les innovations technologiques pour éviter des bouleversements sociétaux. Le film mêle action et réflexions sur l’éthique scientifique et le progrès. En parlant de science-fiction, Will Smith a joué dans After Earth de M. Night Shyamalan.

Sugar Bandits, un thriller intense en perspective

Le long-métrage Sugar Bandits, dirigé par Stefano Sollima, est un des nouveaux films de Will Smith. L’acteur endosse le rôle d’un ancien soldat des forces spéciales. Son personnage s’est fait recruter par une unité d’élite qui vise à éradiquer le trafic de drogue à Boston. Il découvre ensuite rapidement que la réalité est bien plus complexe qu’en apparence. Nous devons le scénario à Chuck Hogan ainsi qu’à son roman The Devils in Exile. Il promet en tout cas une intrigue riche en rebondissements et en tension.

The Council , nouveau film de Will Smith sur le crime organisé

Will Smith est également pressenti pour incarner Leroy Nicholas « Nicky » Barnes dans The Council. C’est un biopic réalisé par Peter Landesman. Le film retrace l’ascension de Barnes, baron de la drogue dans le Harlem des années 1970. Il explore également le rôle central de Barnes au sein d’une organisation criminelle influente. Ce projet offre d’ailleurs à Smith l’opportunité de se glisser dans la peau d’un personnage complexe et controversé. Il ajoute donc une nouvelle dimension à sa filmographie déjà diversifiée.

Avec ces nouveaux films, Will Smith démontre une fois de plus sa capacité à naviguer entre différents genres cinématographiques. Ils promettent au public des performances mémorables dans les années à venir. Pour rappel, l’acteur est également apparu dans un des meilleurs remakes en live-action de Disney.

