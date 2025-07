2000 cv, 4 roues motrices… La Zeekr 001 FR est la tigresse des voitures électriques !

La Zeekr 001 FR débarque à peine et elle compte bien bousculer les codes de l’hypercar électrique à la sauce chinoise.

Dès son arrivée, la Zeekr 001 FR fait déjà trembler l’univers des hypercars électriques. Avec une puissance impressionnante ainsi que ses quatre roues motrices, elle annonce des sensations inédites. Prêt à découvrir comment ce bolide chinois redéfinit la performance automobile ?

Quelle est la puissance de la Zeekr 001 FR ?

Sous son capot, plus de 2000 CV attendent de rugir, un chiffre jamais atteint jusqu’ici par une voiture électrique chinoise. Avec ses quatre moteurs électriques, un sur chaque roue, la transmission intégrale déploie une motricité et une stabilité impressionnantes. Ceci, même lors des accélérations les plus brutales. Ainsi, la Zeekr 001 FR abat le 0 à 100 km/h en un peu plus de 2 s et sa vitesse de pointe atteint 280 km/h.

Mais ce modèle ne se contente pas d’être rapide. Zeekr a entièrement repensé son châssis afin d’encaisser cette puissance phénoménale. On a des freins surdimensionnés, des pneus spécifiques et une carrosserie allégée en fibre de carbone. L’objectif, c’est que l’expérience de conduite soit aussi grisante que sécurisante, sur route comme sur circuit.

Un concentré de technologie et d’exclusivité

À l’intérieur, la Zeekr 001 FR mise sur l’exclusivité. L’habitacle mêle matériaux haut de gamme et technologies dernier cri. Comptez des sièges baquets en alcantara, un système audio immersif ainsi que des écrans connectés. Ajoutez à cela des modes de conduite personnalisés, dont un « Overclocking Mode » dédié à la performance maximale. Ils aident à adapter le comportement de la voiture à toutes les envies.

Côté batterie, Zeekr a opté pour une capacité de 100 kWh, compatible avec la recharge ultra-rapide. L’autonomie de la Zeekr 001 FR, bien que secondaire sur ce type de véhicule, reste confortable pour profiter pleinement de chaque trajet. Avec cette hypercar électrique, Zeekr montre combien elle souhaite s’imposer comme une référence mondiale.

