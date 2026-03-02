La supercar électrique Xiaomi Vision GT enflamme Barcelone avant son lancement mondial !

Xiaomi a dévoilé à Barcelone sa première Vision Gran Turismo. C’est une supercar électrique conceptuelle qui fait déjà tourner les têtes. Conçue en partenariat avec le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, la Xiaomi Vision GT est une pure merveille d’aérodynamisme.

Avec un coefficient de traînée de seulement 0,29 et un design « sculpté par le vent » ce véhicule est spécial. Mais le vrai tour de force, c’est l’intégration de l’IA : baptisé « Sofa Racer » ! Mais on vous en dit plus à travers ces quelques lignes !

Xiaomi dévoile un supercar de concept pour Gran Turismo 7 : la PlayStation s’invite à Barcelone

Xiaomi n’en finit plus d’élargir son horizon. Après les smartphones et les voitures électriques, voilà que la marque chinoise s’invite dans le monde très fermé du jeu vidéo de course avec un concept-car taillé pour les circuits virtuels. Présenté en grande pompe au MWC de Barcelone, le Vision Gran Turismo a de quoi faire tourner les têtes, même immobiles.

L’histoire de ce concept-car commence par une simple rencontre. En juin 2025, Kazunori Yamauchi, le célèbre producteur de Gran Turismo, a eu l’occasion de prendre le volant d’une Xiaomi. De cette expérience est née une collaboration entre les deux entreprises. À l’époque, l’annonce avait déjà fait son petit effet. La SU7 Ultra devenait le premier véhicule de marque chinoise à intégrer la célèbre série de jeux de course.

Cette fois, Xiaomi franchit un cap supplémentaire avec un modèle exclusivement conçu pour le virtuel. Ce bijou de technologie répond à une philosophie claire. Selon Li Tianyuan, le designer en chef de la marque : « presque chaque élément de design doit avoir une fonction aérodynamique ». Du « moins c’est plus » poussé dans ses retranchements les plus techniques.

À quoi ressemble ce bolide qui n’existe que dans les pixels ?

Xiaomi Vision GT — a insane electric hypercar concept sculpted by wind, scissor doors, massive carbon wing, 900V beast platform & cockpit from the future.

Les curieux qui ont pu approcher le stand du MWC avant l’ouverture officielle ont déjà repéré quelques détails qui tuent. Le Vision GT arbore un bouclier avant agressif, des phares en forme de T, et surtout des portes en élytre qui se soulèvent comme des ailes. Ajoutez à cela un passage de roue ouvert, un aileron central et un diffuseur généreusement dimensionné, le tout marié aux feux arrière en forme de C typiques de la marque.

À l’intérieur, l’ambiance est résolument futuriste. Un volant en forme de papillon, un écran panoramique et des sièges en forme de cocon composent un habitacle qui semble tout droit sorti d’un vaisseau spatial. De quoi donner envie aux possesseurs de PS5 de s’installer confortablement pour quelques tours de piste virtuels.

Pourquoi Xiaomi met-il autant d’énergie dans un modèle qui n’existe pas ?

Derrière ce coup d’éclat en apparence ludique se cache une stratégie bien huilée. Le constructeur prépare activement son implantation en Europe, avec un lancement officiel prévu en 2027. Dès fin 2025, une équipe dédiée a été constituée au sein de la division internationale pour recruter des spécialistes du marché, de la gestion de projet et de l’après-vente automobile.

Les ambitions ne s’arrêtent pas là. Lei Jun, le charismatique patron de Xiaomi, a annoncé vouloir porter à 150 le nombre de ses magasins au Royaume-Uni dans les quatre prochaines années. Son président de la branche internationale, Zeng Xuezhong, vise même l’ouverture de 10 000 Xiaomi Home à l’étranger d’ici cinq ans. Autant dire que le chemin vers l’Europe passe aussi par les circuits virtuels de Gran Turismo. Une façon comme une autre de faire rêver les conducteurs avant même qu’ils puissent acheter la version réelle.

