Comment WhatsApp aide le football à apprendre de l’IA ?

Depuis les premiers pronostics faits main dans le domaine du football aux analyses faites par les data scientistes, ce sport a bien changé. Et cela, c’est à cause de l’apparition de l’IA, et croyez –le ou non, cette technologie passe même maintenant par l’usage de plateformes comme WhatsApp afin de booster le secteur du football actuel.

Si par exemple, une société comme Zone 7 travaille avec les clubs pour prévoir les risques de blessure à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique, cela veut dire que l’IA a déjà fait son bonhomme de chemin sur la pelouse des stades comme dans les jeux. Mais voici en détail comment elle est utilisée.

Les clubs de football se modernisent de plus en plus, et c’est à cause de l’IA. Ce n’est plus une solution réservée à l’élite. Et cela, David Sumpter, cofondateur de la société d’analyse Twelve Football l’a bien compris.

Aujourd’hui, les clubs peuvent bénéficier de données détaillées. Elles donnent les performances de leurs joueurs en cliquant simplement sur une application de leur téléphone.

Et avec des clients dans les cinq principales ligues européennes, Twelve a lancé son dernier outil d’analyse. Il est basé sur l’IA dans le domaine du football et elle est livrée via WhatsApp. Il s’appelle Earpiece. Et il permet aux clubs d’explorer les forces et les faiblesses d’un joueur, initialement sans numéro en vue.

Comment cette IA a changé le football ?

Les applications de cette IA pour le football passant par WhatsApp ont déjà aidé de nombreux clubs. M. Sumpter a d’ailleurs dit qu’elle a eu un rôle important dans les transferts de janvier d’un club de League One.

Les prouesses de cette IA ont permis à l’équipe de remonter dans le classement au cours des dernières semaines. Et les joueurs ne sont pas en reste. Ils peuvent se servir des rapports envoyés après un match pour évaluer comment améliorer leurs points faibles.

Pourquoi avoir choisi WhatsApp ?

Le choix de WhatsApp est dû au fait que c’est l’outil le plus utilisé pour opérer et communiquer dans l’industrie du football.

Le cryptage de bout en bout de l’application est très pratique. Compte tenu de la confidentialité de la plateforme et des enjeux importants qui existent dans le football, ce système permet de s’échanger des messages et des appels personnels entre les parties. Personne d’autre ne peut les lire, les écouter ou les partager, même les tenants de WhatsApp eux-mêmes. C’est pourquoi utiliser une IA en passant par ce système est intéressant.

Il est possible d’envoyer des rapports de match au format PDF via WhatsApp. Et c’est justement ce que font tous les clubs. Et de cette manière, les entraîneurs, les présidents de clubs et la plupart des acteurs du football peuvent communiquer sans encombre.

Quelle place l’IA aura dans le futur du football ?

Au final, l’IA proposée par la société de M. Sumpter est très utile, mais est-ce que cela signifie que c’est une menace pour l’avenir du scoutisme traditionnel ? Sans doute que non. Les compétences requises pour évaluer les attributs subjectifs et qualitatifs d’un joueur ne peuvent pas être remplacées par un simple algorithme.

