Voici les premières images du smartphone enroulable de Samsung prévu pour 2025

Samsung est reconnu pour son expertise en matière de smartphones pliables. Il s’apprête à franchir un nouveau cap avec le lancement de son premier smartphone enroulable prévu pour 2025. Après avoir conquis le marché avec des modèles comme le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip, la marque sud-coréenne se tourne désormais vers une technologie innovante qui pourrait bouleverser l’industrie. Retrouvez toutes les infos sur ce nouveau et premier de Smartphone enroulable par Samsung.

Un pas en avant dans l’innovation mobile

La marque Samsung équipera le téléphone enroulable d’un écran de 12,4 pouces. Celui-ci est conçu pour s’adapter aux besoins des utilisateurs en s’enroulant ou se déroulant. Cette nouvelle génération d’écrans devrait voir le jour dans la deuxième moitié de 2025. Elle est accompagnée du lancement attendu du Galaxy Z Fold 7. En plus de cette fonctionnalité révolutionnaire, des rumeurs indiquent que le smartphone pourrait embarquer une caméra sous l’écran. Cela promet une expérience immersive et sans interruption.



Samsung ne cesse de repousser les limites de l’innovation. Après avoir perfectionné la technologie des smartphones pliables, l’arrivée des écrans enroulables semble être une suite logique pour la marque. Bien que certaines entreprises ont déjà dévoilé des prototypes de téléphones à écran enroulable, Samsung pourrait bien devenir le premier à rendre cette technologie accessible au grand public. La marque cherche ainsi à offrir un appareil à la fois fonctionnel et innovant. Elle renforce son statut de leader technologique.

Un avantage sur la concurrence ?

Tandis que Samsung avance à grands pas vers l’innovation avec ses écrans enroulables, Apple n’a toujours pas lancé son premier smartphone pliable. Cette différence pourrait offrir à Samsung une longueur d’avance dans la course à l’innovation. De son côté, la marque Huawei a récemment dévoilé des modèles à écrans tri-pliants. La marque reste un concurrent à surveiller. Cependant, Samsung pourrait bien ouvrir une nouvelle ère avec cette nouvelle génération de smartphones enroulables. Il redéfinit encore une fois les standards de l’industrie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn