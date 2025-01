VLC répond aux attentes des fans de séries avec une nouvelle fonctionnalité

A présent si vous désirez regarder un film en version originale mais que les sous-titres ne sont pas encore disponibles, le logiciel IA de VLC peut vous les fournir !

A l’ère de l’intelligence artificielle VLC a changé et a intégré de l’IA générative dans son lecteur vidéo open-source. C’est une évolution très intéressante de cette plateforme que de nombreux streamers connaissent.

Un générateur automatique de sous-titres capable de parler plusieurs dizaines de langues

Si le film que vous voulez regarder est plus poignant dans une autre langue, mais que vous voulez savoir ce que les personnages disent, le nouvel atout de VLC est idéal pour traduire instantanément tout ce qui est dit à l’écran. Apparemment, les prouesses de l’IA y sont pour quelque chose.

Les nouvelles technologies ne cessent de se développer. De ce fait, je ne devrais plus être étonnée que les innovations de ce type s’enchaînent. Mais non, c‘est toujours une surprise de savoir qu’une fonction aussi simple que la traduction simultanée de ce qui se passe sur un écran peut tout changer.

Là, VLC est capable de parler plusieurs dizaines de langues en un rien de temps pour vous permettre de profiter plus amplement de vos divertissements à l’écran. Mais c’est quoi la prochaine ? C’est franchement incroyable ce que le logiciel d’une IA peut faire pour une plateforme comme VLC.

Une présentation qui ne passe pas inaperçue à Las Vegas

Si vous êtes passé à l’édition 2025 du CES à Las Vegas, du côté du stand de VLC, ce nouveau logiciel IA a fait parler de lui. Là ils ont célébrer le 6ᵉ milliard de téléchargements depuis la mise en ligne de la plateforme gratuite.

Et quoi de plus formidable que de présenter le sous-titrage automatique des vidéos grâce à l’IA qui est au cœur des nouvelles tendances ? Beaucoup d’autres innovations sans doute. Mais l’association VideoLAN a montré en direct comment cette nouvelle fonction peut être activée. C’est ce qui a intéressé les gens.

Ce nouveau logiciel de VLC utilisant l’IA s’appelle Whisper

Concrètement, il faut installer la nouvelle version de VLC sur son ordinateur. Puis, il transcrira toute vidéo peu importe sa langue, puis la traduire grâce au logiciel IA. Whisper peut adapter l’apparition des sous-titres à l’écran. C’est la fin des sous-titres désynchronisés.

Ensuite, il s’avère que VideoLAN pourrait intégrer une interprétation en langue des signes ASL dans un coin de la vidéo grâce à l’IA. C’est une nouveauté qui promet d’être très excitante !

Néanmoins, l’équipe de VideoLAN a précisé que le principal défi est d’ordre technique. C’est lors d’une interview avec Numerama concernant l’implémentation de cette technologie qu’ils l’ont dit. Un modèle de transcription peut occuper plusieurs gigaoctets, et il y a un risque de millions de téléchargements simultanés lors du lancement de cette fonctionnalité.

Étant donné que la mise à disposition de l’IA de VLC est un projet open source, la plateforme n’a pas les ressources nécessaires pour gérer cette charge. Un soutien est indispensable. Cependant, un lancement dans les mois à venir est envisagé.

