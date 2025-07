Thomson lance des vidéoprojecteurs hybrides : Vega et Sirius

La marque française Thomson lance deux projecteurs portables conçus pour offrir une image XXL partout. Ils sont ultra-compacts, pratiques et dotés de Google TV pour une expérience sans compromis.

Thomson innove avec sa Go Collection, qui inclut deux vidéoprojecteurs hybrides ultra-portables. Conçus pour offrir une flexibilité maximale, ces projecteurs sont idéals pour les utilisateurs en quête d’une image grand format où qu’ils soient. Ils offrent une véritable révolution pour les passionnés de contenus vidéo, tant en intérieur qu’en extérieur.

Une réponse concrète à l’évolution des usages numériques

Face à l’explosion des contenus vidéo consommés en mobilité, Thomson adapte son offre avec la Go Collection. Après les téléviseurs nomades Go TV, la marque complète sa proposition avec deux vidéoprojecteurs portables destinés à une utilisation fluide, à la maison comme en extérieur. Un positionnement qui répond à une réalité de terrain : malgré la popularité des smartphones, l’écran reste trop petit pour un visionnage immersif. Avec le Vega PG35B et le Sirius PG55B, la promesse est claire : une grande image, sans installation complexe ni compromis sur la qualité.

Vega PG35B : un concentré de technologie dans la paume de la main

Le Vega impressionne d’abord par son format : à peine 640 grammes pour un gabarit mini. Pourtant, rien n’a été sacrifié côté équipement. Sa projection LED de 350 lumens, couplée à Google TV et à des haut-parleurs intégrés, suffit pour créer un véritable home cinéma portatif. Son autofocus et sa correction d’image automatique facilitent l’installation, même au plafond depuis un lit. Une batterie de 2 heures d’autonomie, une source LED de 30 000 heures et une télécommande rétroéclairée complètent le tableau. À 599€, remboursé 100€ jusqu’au 18 août 2025, le Vega coche toutes les cases d’un vidéoprojecteur nomade intelligent.

Sirius PG55B : la qualité tri-laser au format compact

Plus puissant et conçu pour les amateurs d’image de grande taille, le Sirius se distingue par sa technologie tri-laser. Une prouesse qui lui permet de projeter une image nette et lumineuse (600 lumens) même avec peu de recul : 2,54 mètres de diagonale à seulement 43 cm du mur. Malgré ses performances, son poids de 1,72 kg et ses dimensions réduites le rendent facilement transportable. Lui aussi équipé de Google TV, du Wi-Fi, d’une batterie de 2 heures et d’un son stéréo intégré, le Sirius s’adresse à ceux qui veulent conjuguer qualité d’image et mobilité. Proposé à 799€, avec 100€ remboursés jusqu’à la fin de l’été 2025, il élargit les horizons du divertissement nomade.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn