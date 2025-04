Cadres photo Aura : deux nouvelles options bluffantes

Aura poursuit son ascension dans le domaine des cadres photo numériques connectés avec deux nouveautés marquantes. Les utilisateurs iOS pourront désormais profiter des fonctionnalités Text Caption et People Search, bientôt disponibles sur Android. Avec l’intelligence artificielle et le design intuitif, Aura renforce son ambition de rendre les souvenirs encore plus vivants.

Des cadres numériques de plus en plus interactifs

Avec plus de six millions d’utilisateurs dans le monde et près de 750 millions de souvenirs partagés en 2024, Aura confirme sa place de référence dans le secteur des cadres photo connectés. Mais au-delà du volume, c’est l’expérience que la marque cherche à réinventer. Avec l’arrivée de deux fonctionnalités inédites sur iOS – Text Caption et People Search – Aura franchit un nouveau cap dans l’interaction émotionnelle autour des photos. L’ambition est claire : transformer un simple cadre en véritable interface vivante, capable de raconter des histoires et de retrouver des visages familiers en un clin d’œil.

Text Caption : raconter les souvenirs, pas seulement les montrer

Première nouveauté : la possibilité d’ajouter des légendes aux photos ou vidéos, comme on le ferait sur Instagram ou Facebook. Une fonctionnalité attendue, notamment par les familles qui partagent une bibliothèque commune d’images. Avec un petit texte, chaque cliché gagne en sens, en contexte, en émotion.

L’utilisateur peut modifier ou supprimer ces légendes à tout moment depuis l’application. Celles-ci apparaissent non seulement dans l’interface mobile, mais aussi directement sur l’écran du cadre, avec des réglages d’affichage personnalisables pour le propriétaire. Une manière discrète mais efficace de redonner du poids aux images du quotidien.

People Search : l’IA au service de la mémoire visuelle

La seconde innovation repose sur une technologie d’intelligence artificielle embarquée. People Search permet à l’utilisateur de retrouver rapidement toutes les photos associées à une personne en particulier. Pour cela, il s’appuie sur les visages fréquemment identifiés dans la galerie. Contrairement aux systèmes basés sur le cloud, cette recherche s’effectue entièrement sur l’appareil.

Cela garantit une confidentialité totale. Cette précision de tri s’avère particulièrement utile pour ceux qui veulent créer une collection autour d’un proche, d’un événement ou d’un moment marquant. Un gain de temps non négligeable, renforcé par les résultats des tests utilisateurs : +13 % de téléchargements de photos constatés après l’activation de cette fonction.

