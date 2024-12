Le cadre photo numérique Aura Carver est une solution élégante et intelligente pour donner vie à vos souvenirs. Son objectif est de transformer vos photos numériques en véritables œuvres d’art à domicile. La question qui se pose est : est-il fait pour vous ? Lisez cet article jusqu’à la fin pour le savoir.

Vous aimez capturer des instants uniques ? Vous cherchez une façon stylée de les mettre en lumière chez vous ? Achetez des cadres photos connectés ! Parmi eux, Aura Carver se démarque nettement par son design chic et ses fonctionnalités impressionnantes. Il promet de sublimer vos clichés tout en enrichissant votre déco. Nous l’avons testé pour vous, et le résultat vaut le détour !

Caractéristiques techniques

Dimensions : 25,4 x 15,4 x 3,1 cm

Poids : Environ 900 grammes

Taille : 10,1 pouces

Résolution : 1920 x 1200 pixels (Full HD)

Type : LCD avec affichage haute qualité

Ratio : 16:10

Orientation : Paysage uniquement

Cadre : Design minimaliste et élégant

Matériaux : Plastique premium avec finition texturée

Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz compatible

Application : Compatible avec l’application Aura Frames (iOS et Android)

(iOS et Android) Capacité : Stockage cloud illimité (gratuit)

Méthode de chargement : Synchronisation via application mobile

Partage : Possibilité d’inviter plusieurs utilisateurs pour ajouter des photos

Photos supportées : JPEG, PNG

Systèmes compatibles : iOS (version 12 ou supérieure), Android (version 5.0 ou supérieure)

Garantie : 1 an fabricant

Présentation de Aura Carver

Aura Frames est une entreprise basée à New York, fondée par deux anciens ingénieurs de Twitter. Leur mission est de réinventer les cadres photo traditionnels en y intégrant des technologies modernes. Aujourd’hui, la marque propose trois modèles de cadres photo numériques : Carver, Mason et Smith.

Dans ce contexte, le modèle Aura Carver se distingue par son design épuré et ses fonctionnalités intelligentes. Il est disponible en trois versions : charcoal (noir), white chalk (blanc) et mat limited edition.

Grâce à sa connectivité Wi-Fi, il permet de recevoir et d’afficher vos photos en quelques clics via une application dédiée. Le stockage cloud illimité inclus est un vrai bonus, tout comme sa technologie « intelligent pairing » qui met en valeur vos photos en mode paysage. C’est le choix idéal pour ceux qui veulent allier style, simplicité et partage familial sans effort !

Méthodologie adoptée pour tester Aura Carver

Pour tester le cadre photo numérique Aura Carver, nous avons suivi une méthodologie simple, mais efficace. Pour commencer, nous avons appairé le dispositif avec notre smartphone et testé toutes ses fonctionnalités, comme l’ajustement automatique de la luminosité et le partage collaboratif avec des membres de la famille. Par la suite, nous avons évalué la qualité de l’écran HD, la fluidité de l’application, et l’efficacité de la synchronisation Wi-Fi.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?

Le cadre photo numérique Aura Carver est livré avec les éléments suivants :

le cadre Aura Carver : doté d’un écran HD de 10,1 pouces ;

: doté d’un écran HD de 10,1 pouces ; un cordon d’alimentation : en tissu tressé, d’une longueur de 1,5 mètre ;

: en tissu tressé, d’une longueur de 1,5 mètre ; des adaptateurs secteur : pour différentes prises électriques, facilitant l’utilisation dans divers pays ;

: pour différentes prises électriques, facilitant l’utilisation dans divers pays ; un guide d’utilisation : fournissant des instructions pour la configuration et l’utilisation du cadre.

Prise en main de Aura Carver

L’Aura Carver mesure 27 x 6,6 x 18,9 cm et arbore un design sobre mais chic. Sa base en forme de coin, robuste et bien pensée, assure une stabilité sans faille. De plus, son cordon d’alimentation détachable, tressé et élégant, ajoute une touche pratique et soignée à l’ensemble. Un cadre conçu pour allier simplicité et efficacité !

Cependant, comme les autres cadres photo de la marque, il n’est pas possible d’accrocher le Carver sur le mur. Il trouve parfaitement sa place sur une table, une étagère ou tout autre support plat. Contrairement aux modèles Sawyer et Smith, ce modèle ne dispose pas non plus de support pivotant. De ce fait, Carver est uniquement orienté en mode paysage.

L’écran de l’Aura Carver

L’écran HD de l’Aura Carver offre une résolution de 1920 x 1200, équivalant à une densité de 224 pixels par pouce. Lors de notre test, nous n’avons perçu aucune pixellisation. Les couleurs affichées sont éclatantes et naturelles, et les angles de vision sont parfaits. C’est une caractéristique typique des écrans IPS. De plus, l’affichage reste clair même lorsqu’il est observé de biais ou depuis le haut.

L’Aura Carver arbore un capteur discret qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Ce dernier détecte la lumière ambiante, puis ajuste automatiquement la luminosité de l’écran. Nous avons testé cette fonctionnalité afin d’évaluer son efficacité. Lorsque la pièce devient sombre, le capteur éteint l’écran de manière automatique et précise.

Il est également possible de programmer l’allumage et l’extinction de l’écran selon un horaire quotidien. Cependant, nous ne pouvons pas configurer des plages horaires spécifiques pour les week-ends ou des jours particuliers de la semaine.

Les fonctionnalités offertes par Aura Carver

Le cadre photo numérique Aura Carver est conçu pour enrichir votre expérience visuelle grâce à des fonctionnalités innovantes :

appairage intelligent des photos : grâce à l’intelligence artificielle, le Carver associe automatiquement deux photos en mode portrait pour les afficher côte à côte en mode paysage. Cela offre une présentation harmonieuse et optimisée de nos souvenirs ;

: grâce à l’intelligence artificielle, le Carver associe automatiquement deux photos en mode portrait pour les afficher côte à côte en mode paysage. Cela offre une présentation harmonieuse et optimisée de nos souvenirs ; contrôle intuitif du cadre : il y a une barre tactile sur le dessus du cadre. Elle nous aide à naviguer aisément entre les photos ;

: il y a une barre tactile sur le dessus du cadre. Elle nous aide à naviguer aisément entre les photos ; capteur de luminosité intégré : le cadre ajuste automatiquement sa luminosité en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une visibilité optimale des images à tout moment de la journée ;

: le cadre ajuste automatiquement sa luminosité en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une visibilité optimale des images à tout moment de la journée ; application mobile dédiée : elle est disponible sur iOS et Android. Elle permet de gérer facilement le contenu du cadre, d’ajouter des photos et d’inviter des proches à contribuer, renforçant ainsi le partage et la convivialité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn