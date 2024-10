Cadres photo numériques Aura : immortalisez vos souvenirs en haute résolution

Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, les cadres numériques Aura s’imposent comme le choix idéal. Ils allient technologie de pointe et facilité d’utilisation pour toutes les générations. De plus, ils promettent de transformer nos souvenirs en expériences partagées.

Technologie et émotion encadrées

Fondée en 2016 par deux scientifiques passionnés et anciens de Twitter, Aura s’est imposée comme une référence sur le marché des cadres numériques connectés. Avec une application simple à utiliser et un calibrage minutieux de l’affichage, ces cadres visent à renforcer les liens familiaux à travers les souvenirs visuels. En 2024, la marque revendique plus de cinq millions de clients dans près de 100 pays, avec deux millions de cadres actifs. Aura ne se limite pas à la haute technologie : « Nos photos nous rapprochent, quelle que soit la distance ou la génération », expliquent les fondateurs. L’entreprise joue sur cette proximité avec un partage d’images intuitif et sans limites, accessible via une application gratuite sur iOS et Android.

Une simplicité d’utilisation au service de tous

Je trouve que l’un des points forts des cadres Aura est leur accessibilité. Grâce à l’application, il est possible d’envoyer photos et vidéos à distance. Cela rend le produit idéal pour les familles géographiquement éloignées. L’utilisateur peut également inviter plusieurs proches à contribuer au contenu du cadre afin de rendre chaque moment partagé encore plus précieux. Les cadres offrent également des fonctionnalités avancées. Tel est le cas du scanner intégré pour numériser des photos imprimées, ou une technologie de colorisation pour redonner vie à des clichés en noir et blanc. De plus, leur stockage est gratuit et illimité, sans frais d’hébergement supplémentaires.

Des promotions attractives pour le Black Friday

À l’approche du Black Friday, qui se tiendra du 29 novembre au 2 décembre 2024, Aura propose des remises alléchantes sur plusieurs de ses produits phares. Par exemple, le cadre Carver est disponible au prix de 139 € au lieu de 159 €, tandis que la version Mason Luxe passe de 259 € à 239 €. Ces offres permettent d’offrir un produit de qualité à un prix accessible, à une période où 73 % des consommateurs priorisent le prix de leurs achats, selon une étude de Sensormatic Solutions.

Avec son design minimaliste et ses couleurs sobres, Aura s’intègre facilement dans tous les intérieurs. Ils ajoutent une touche élégante à la maison. Pour ceux qui recherchent à la fois innovation et convivialité, je trouve que ces cadres numériques se présentent comme le cadeau idéal de Noël. L’univers Aura allie simplicité, performance et émotion. Avec ces cadres pour les fêtes, chacun peut immortaliser ses souvenirs et les partager au-delà des frontières et des générations.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

