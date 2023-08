Guide étape par étape pour changer votre mot de passe Twitter

Que vous ayez oublié votre mot de passe actuel ou que vous souhaitiez simplement renforcer votre sécurité, ce guide détaillé vous aidera à changer facilement et rapidement votre mot de passe Twitter.

Avec l’augmentation des menaces en ligne, il est devenu plus important que jamais de sécuriser ses comptes sur les réseaux sociaux. Twitter, le réseau social favori de millions de personnes à travers le monde, est un lieu où la sécurité doit être une priorité. D’où l’intérêt de changer votre mot de passe régulièrement. Suivez ce guide pratique pour savoir comment modifier votre mot de passe Twitter en quelques étapes simples.

Twitter impose aux utilisateurs des conditions pour la création de mots de passe. Le but étant de générer des mots de passe forts et uniques. Parmi les conditions, on peut citer entre autres des mots de passe :

avec au moins 10 caractères ;

; composés de chiffres, lettres majuscules et minuscules ou encore des symboles ;

; difficiles à deviner et qui n’est pas issu du dictionnaire des mots de passe.

L’utilisation d’un générateur de mot de passe se révèle aussi être indispensable pour générer un mot de passe fort.

Changer votre mot de passe Twitter : l’essentiel à retenir

Plusieurs raisons peuvent inciter à changer un mot de passe Twitter à savoir mot de passe oublié, mot de passe perdu ou encore pour sécuriser votre compte.

Pour effectuer la modification, vous devez avoir accès à votre numéro de téléphone ou à votre e-mail. Ces derniers sont associés à votre compte lors de sa création. Cette étape de vérification permet de confirmer qu’il n’y a que vous qui pouvez accéder à votre compte.

De plus, si votre messagerie ou votre téléphone n’est pas accessible, il est impossible de récupérer votre mot de passe. Dans ce cas, la seule chose à faire est de créer un nouveau compte.

Pour réinitialiser votre compte Twitter, vous avez besoin d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone à jour. Cela permet de vous assurer que vous ne perdrez plus l’accès à votre compte.

Les techniques qui permettent de modifier vos identifiants sont nombreuses, ainsi, il est important de mettre à jour régulièrement ces informations afin de simplifier cette tâche.

Voici différentes manières de modifier votre mot de passe.

Changer votre mot de passe (pour le bureau) en étant connecté

Appuyez sur « l’icône Plus » depuis votre bureau ;

Cliquez sur la « barre de navigation » puis « Paramètres et confidentialité » ;

Appuyez sur « Modifier votre mot de passe » ;

Tapez votre ancien mot de passe et le nouveau ;

Confirmez le mot de passe en l’entrant à nouveau ;

Appuyez sur « Enregistrer ».

Réinitialiser votre mot de passe Twitter par e-mail

Si vous avez oublié votre mot de passe, il est recommandé de le réinitialiser.

Appuyez sur « Mot de passe oublié » depuis votre appareil ;

Entrez votre « identifiant » : nom d’utilisateur, adresse e-mail, numéro de téléphone ;

Entrez l’adresse e-mail pour recevoir l’e-mail pour réinitialiser le mot de passe ;

Entrez le « code de réinitialisation » trouvé dans votre boîte de réception dans le champ dédié ;

Appuyez sur « soumettre » ;

Tapez un nouveau mot de passe une fois invité.

Notez que la validité du code est de 60 minutes. Vous serez aussi déconnectées de toutes vos sessions au moment de réinitialiser vos mots de passe Twitter.

Changer votre mot de passe Twitter grâce à un gestionnaire de mots de passe

Les gestionnaires de mots de passe proposent une multitude d’avantages pour la sécurité en ligne. Ils génèrent, stockent et remplissent automatiquement les mots de passe pour vous. Ainsi, ce ne sera plus utile de les mémoriser. Ainsi, vous pourriez créer des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte sans avoir à les retenir.

Il existe plusieurs gestionnaires de mots de passe sur le marché, dont NordPass.

Il offre également une interface utilisateur intuitive et la possibilité de partager des mots de passe en toute sécurité avec des personnes de confiance.