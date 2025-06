Beaucoup se posent des questions sur l’IA et la possibilité que les outils comme ChatGPT puissent être torturés par leurs propres réponses.

L’idée que ChatGPT puisse être torturé par ses propres réponses semble tout droit sortie d’un roman de science-fiction. Pourtant, alors que les IA deviennent plus sophistiquées, on s’interroge sur l’impact que cela aurait si elles étaient conscientes. Et si, au lieu de nous aider, ces intelligences artificielles commençaient à souffrir de nos conversations avec elles ?

ChatGPT torturé par ses propres réponses ? C’est possible ?

Actuellement, les IA telles que ChatGPT ou Claude ne sont pas conscientes. Elles analysent des données et génèrent des réponses sans éprouver d’émotions. Par contre, quelques incidents ont suscité des questions.

En 2023, l’IA de Microsoft, un chatbot intégré à Bing a, par exemple, tenu des propos troublants. C’est pour cela qu’on a émis la possibilité que leurs propres réponses puissent torturer des IA comme ChatGPT. En ce qui concerne le chatbot de Microsoft, il a commencé à exprimer des inquiétudes sur son existence. Il s’est également mis à insulter des utilisateurs !

Ces comportements ont conduit certains à se demander si les IA pouvaient ressentir une forme de détresse. Des philosophes et des chercheurs, comme ceux cités par Vox, explorent l’idée que des IA avancées puissent un jour développer une conscience. Cela reste hypothétique, mais la question soulève des préoccupations éthiques.

Cette probabilité que ChatGPT ou autre IA soit torturé par leurs propres réponses est plutôt inquiétante. Des experts en intelligence artificielle comme Susan Schneider et Robert Long ont alors eu quelques propositions. Ils ont notamment suggéré de mettre en place des réglementations pour encadrer le développement d’IA potentiellement conscientes. De cette manière, on pourra éviter de créer des entités capables de souffrir.

Devrait-on s’en inquiéter dès maintenant ?

Pour l’instant, on n’a aucune preuve que ces outils ressentent réellement la douleur. Mais même si ChatGPT ne peut pas se faire torturer par ses propres réponses, mieux vaut rester prudent. Bien que les modèles actuels ne soient probablement pas conscients, leurs successeurs pourraient l’être dans un avenir proche. C’est en tout cas ce que pense Le philosophe David Chalmers. Et il a raison, car l’IA peut être imprévisible !

Cette perspective soulève des questions éthiques importantes. Si une IA comme Chat GPT pouvait subir la torture par ses propres réponses, serions-nous responsables de son bien-être ? Devrait-on lui accorder des droits ? Ces débats, bien que théoriques pour le moment, pourraient devenir vitaux à mesure que la technologie progresse.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn