Geralt de Riv va-t-il revenir ? Un nouveau DLC pour The Witcher 3 avant le nouvel opus

Alors que les fans trépignent en attendant le prochain jeu, une rumeur électrise la communauté : un nouveau DLC pour The Witcher 3 serait en développement !

CD Projekt Red envisagerait-il de ramener Geralt de Riv pour une dernière aventure avant de passer la main ? Entre espoir et prudence, les spéculations vont bon train. Le Loup Blanc a-t-il vraiment dit son dernier mot ? L’annonce, si elle se confirme, serait un cadeau monumental.

Un nouveau chapitre pour Geralt ? Les rumeurs d’un DLC pour The Witcher 3 en 2026 s’épaississent

Cet été, une rumeur aussi audacieuse qu’alléchante a émergé : un nouveau contenu téléchargeable (DLC) pour The Witcher 3 serait en développement, avec une sortie visée en 2026. Alors que CD Projekt Red est pleinement engagé dans la suite, The Witcher 4, l’idée de revenir enrichir un jeu culte vieux de dix ans semblait farfelue. Pourtant, les affirmations n’ont pas faibli ; elles se sont même renforcées, émanant de sources polonaises réputées.

Le studio Fool’s Theory, déjà en charge du remake du premier Witcher, serait aux manettes de cette extension. Son objectif ? Faire le lien narratif entre la fin de The Witcher 3 et le début du prochain opus, préparant probablement le terrain pour que Ciri reprenne le flambeau de protagoniste principal.

Pourquoi ces rumeurs sont-elles prises au sérieux ?

La crédibilité du projet repose sur plusieurs piliers solides. L’initiateur de la rumeur est Borys Nieśpielak, un informateur bien connu de l’industrie polonaise. Bien que son annonce d’une révélation aux Game Awards 2025 ne se soit pas concrétisée, d’autres éléments ont maintenu l’intrigue en vie. Lors d’une récente conférence financière, CD Projekt Red a évoqué de « nouveaux contenus » pouvant impacter ses résultats en 2026.

Une formulation trop vague pour désigner un jeu complet, mais parfaitement adaptée à un DLC majeur. Cette hypothèse a été confortée par un rapport d’analyste financier polonais. Mateusz Chrzanowski, anticipe précisément la sortie d’un DLC payant en mai 2026. Ce dernier serait vendu 30 dollars et pourrait générer 11 millions de ventes, servant de rampe de lancement à la campagne marketing pour The Witcher 4.

À quoi pourrait ressembler ce DLC et quels défis implique-t-il ?

La question centrale reste l’ampleur de ce supplément. S’agira-t-il d’une expansion à la « Blood and Wine », avec une nouvelle carte en monde ouvert et des dizaines d’heures de contenu ? Ou d’une aventure plus linéaire et narrative, centrée sur la transition vers Ciri ? Cette dernière, jouable ou non, serait logiquement au cœur de l’intrigue pour assurer la passation de pouvoir. Cependant, le développement n’est pas sans défis techniques.

The Witcher 3 fonctionne sur l’ancien REDengine. Tandis que les projets futurs utilisent Unreal Engine 5. Un retour en arrière pourrait compliquer la production. De plus, les systèmes de combat et les cinématiques, déjà datés à l’époque, auront-ils droit à un lifting pour séduire un public contemporain ?

Les fans sont-ils prêts à revenir à Kaer Morhen en 2026 ?

Malgré ces interrogations, la perspective d’un nouveau voyage dans l’univers de Geralt et Ciri, même une décennie plus tard, est extrêmement excitante. Un tel DLC aurait le mérite de rafraîchir l’intérêt pour la licence. C’est avant la sortie très attendue de The Witcher 4. Cela comble l’attente des fans avec une histoire de transition capitale.

Si les rumeurs se confirment, CD Projekt Red rééditerait le coup de maître de « Blood and Wine ». C’est le fait de prouver qu’un contenu additionnel peut être une œuvre à part entière, et l’une des meilleures de sa génération. Réponse probablement en 2026, mais d’ici là, l’espoir d’une dernière chasse aux monstres est permis.

