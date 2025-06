Les joueurs PC inquiets après cette annonce du studio de The Witcher 4

Récemment, le studio à l’origine du jeu The Witcher : CD Projekt RED a partagé des nouvelles concernant le développement de celui-ci. Toutefois, bien que l’excitation soit palpable, les joueurs PC pourraient avoir des raisons de s’inquiéter, car ils ne pourront pas avoir accès à The Witcher 4.

En effet, le studio polonais semble adopter une approche qui privilégie les consoles. Cela laisserait alors les gamers sur PC dans l’incertitude. Alors que les détails sur le jeu restent encore flous, cette mise à jour pourrait bien décevoir. Ceux qui espéraient une expérience optimisée sur leur ordinateur devront attendre.

Une ouverture qui fait déjà des jaloux

Alors que tout le monde ne parle plus que de la sortie de The Witcher 4, CD Projekt RED y compris le directeur narratif, ont partagé des aperçus fascinants sur le processus créatif. La conception des quêtes est très bien réalisée.

A travers les démos, on sent cette volonté de communiquer avec les fans pour enrichir leur expérience de jeu. Cependant, la récente interview de Charles Tremblay, vice-président de la technologie chez CD Projekt RED, il s’avère qu’une orientation 100% vers les consoles pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Une mise à jour déconcertante pour les joueurs PC : stratégie risquée

Lors de son entretien avec Alex Battaglia de Digital Foundry, Tremblay a déclaré que le studio avait « de très grandes ambitions » pour The Witcher 4. Cependant, vu certains soucis qu’ils ont eu par le passé, ce jeu ne sera disponible que sur consoles pour le moment.

Ne pas donner accès à The Witcher 4 aux joueurs sur PC fait écho aux problèmes rencontrés avec Cyberpunk 2077.

En effet, la version console a été critiquée pour ses performances décevantes. En cherchant à éviter une répétition de cette débâcle, CD Projekt RED semble donc vouloir s’assurer que les versions pour consoles soient la priorité. Néanmoins, cela pourrait signifier des compromis pour les joueurs PC.

The Witcher 4 : un développement ambitieux, mais complexe

Charles Tremblay a également évoqué les défis techniques liés à l’utilisation de l’Unreal Engine 5. En effet, le nouveau moteur est très puissant et permet de bénéficier d’une expérience de jeu à 60 fps sur PS5. Mais cela a nécessité un travail considérable.

La concrétisation de l’ambition technique des développeurs a donc dû être faite au prix de quelques sacrifices. C’est pourquoi The Witcher 4 ne sera pas encore disponible pour les joueurs sur PC. C’est assez frustrant, il faut l’avoué. Mais tout espoir n’est pas perdu.

Une démo impressionnante, mais des compromis à anticiper

La démo technique de The Witcher 4, présentée avec l’Unreal Engine 5, a impressionné de nombreux fans, qu’ils soient sur console ou PC. Cependant, le fait de privilégier l’expérience sur consoles pour ne rien sortir pour les joueurs sur PC pourrait entraîner une perte d’un point de vue marketing.

Les joueurs PC, qui ont souvent bénéficié de graphismes et de performances supérieurs, pourraient se sentir lésés par cette approche. De leur côté, les joueurs de consoles peuvent se réjouir de cette attention particulière. Ils auront droit à une expérience de jeu de haute qualité sur Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Quand est-ce que The Witcher 4 sera officiellement disponible ?

Pour l’instant, la date de sortie de The Witcher 4 reste un mystère. Les fans devront faire preuve de patience. D’autant plus que des rumeurs circulent concernant un dernier DLC pour The Witcher 3 : Wild Hunt, développé par Fool’s Theory.

Si cela se concrétise, ce DLC pourrait offrir une belle opportunité de replonger dans l’univers de Geralt de Riv avant de se lancer dans la suite tant attendue.

