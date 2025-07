Trailer de Mortal Kombat 2 : qui est ce mystérieux personnage que Scorpion a tranché ?

C’est officiel : le tournoi ultime entre Earthrealm (la Terre) et Outworld arrive enfin au cinéma ! Warner Bros. a dévoilé son premier trailer de Mortal Kombat 2, et il promet des combats sanglants !

De nouveaux personnages cultes apparaissent. Et on voit enfin un Johnny Cage (Karl Urban) plus charismatique que jamais ! Après les déceptions du premier opus, la suite semble enfin donner aux fans ce qu’ils réclamaient : un vrai Mortal Kombat, avec un grand « K ».

Dans le trailer de Mortal Kombat 2, Johnny Cage est en tête d’affiche !

Les fans l’avaient reproché au premier film mais dans le trailer de Mortal kombat 2, on est “dans” le tournoi. Fini, Cole Young, l’ancien personnage principal qui était trop fade n’aura plus le même temps d’audience cette fois.

Visiblement, les producteurs ont écouté. Ce sera Johnny Cage qui mène la danse ! Et Karl Urban l’incarne parfaitement. L’acteur égocentrique mais terriblement efficace au combat nous donne un Cage survolté ! Et le public adore ! La bande-annonce le montre d’abord au fond du gouffre avant d’être recruté par Raiden et Sonya Blade pour défendre Earthrealm ou la Terre pour être plus simple.

Dans le camp adverse, Outworld envoie du lourd : on a Baraka, Kitana, Jade et… l’empereur Shao Kahn en personne! D’autant plus qu’il est présenté comme une menace colossale. Après le Shang Tsung un peu plat du premier film, ce méchant-là a tout pour devenir une figure mémorable de ce film.

https://twitter.com/Spice_DICE01/status/1946119098246517013

Outworld et Netherrealm : le personnage que Scorpion a tranché n’est pas n’importe qui !

Le trailer de Mortal Kombat 2 nous offre donc un premier aperçu d’Outworld, où se déroulera le fameux tournoi. Mais ce n’est pas tout : le Netherrealm sera aussi de la partie. Le public aura donc droit à des combats épiques comme celui entre Scorpion et Noob Saibot.

D’ailleurs, avez-vous noté la scène lors de laquelle Scorpion dit son mythique : “Get over here !” dans le trailer ? Sachez que le personnage qu’il tire et tranche : c’est Noob Saibot !

Attention spoiler : Noob Saibot a aussi un autre nom : Bi-Han ! Les puristes le connaissent. Pour la petite histoire, Bi-Han est le Sub-Zero original. Mais après sa mort, il est devenu un spectre. Cette ombre semble prend possession des corps pour le combat. Ce qui a donné Noob Saibot. Il était le frère aîné de Kuai Liang, qui a ensuite repris le flambeau de Sub-Zero.

Dans la chronologie actuelle, Bi-Han est le successeur légitime du Grand Maître de la secte Lin Kuei, qu’il a assumé après la mort de son père.

Verdict : vu le trailer, Mortal Kombat 2 peut-il enfin être le film que les fans méritent ?

Par conséquent, les combats s’annoncent brutaux, sanglants et fidèles à l’esprit du jeu dans le film Mortal Kombat 2 vu le trailer. Et surtout, on sent que cette fois, le scénario ne tourne pas autour du pot : il y aura un vrai tournoi, des alliances, des trahisons, et des Fatalities à gogo.

Si le premier film avait divisé, cette bande-annonce laisse penser que cette suite pourrait être la rédemption tant attendue. Karl Urban en Johnny Cage est une inspiration géniale, Shao Kahn a la carrure d’un vrai boss final. Et les combats semblent encore plus spectaculaires. Rendez-vous le 24 octobre 2025 pour savoir si le film tient ses promesses !

