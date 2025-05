Toxic Avenger s’offre un teaser monstrueux avec cette star du Seigneur des anneaux

Elijah Wood, star du Seigneur des Anneaux, brille sous les projecteurs dans le nouveau teaser de Toxic Avenger.

Accrochez-vous, car le reboot de Toxic Avenger arrive bientôt, et ils viennent de sortir un nouveau teaser. Dans cette séquence, Elijah Wood incarne un manager de groupe “monstercore” attaqué par un justicier mutant. Entre gore outrancier et humour noir, le film s’annonce déjà culte.

Toxic Avenger sort un teaser sanglant avec Elijah Wood

Cela fait une éternité qu’on attend cette réadaptation. Le film vient enfin de lâcher un teaser digne de son image Troma, c’est-à-dire fou, sale et réjouissant. Ce teaser de Toxic Avenger dévoile un Elijah Wood (Seigneur des Anneaux) grimé en Fritz Garbinger. C’est en fait le manager loufoque du groupe The Killer Nutz, en plein tournage d’un faux documentaire. Le tout prend une tournure chaotique quand Toxie (Peter Dinklage) débarque en pleine performance scénique pour tout casser, littéralement.

Cette séquence est bien plus qu’une simple bande-annonce, c’est un vrai manifeste. La nouvelle version du Toxic Avenger assume à fond son héritage punk et sa violence cartoonesque dans ce teaser. Toxie électrocute un musicien au synthé, balance sa célèbre arme (un balai), et déclenche un festival d’hémoglobine. Somme toute, du fan service à l’état pur, version 2025.

Un reboot fidèle à l’esprit Troma mais pensé pour aujourd’hui

Nous devons ce reboot à Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). Le film modernise l’histoire du célèbre “héro toxique” sans trahir l’original de 1984. Comme on a pu le voir dans le teaser de Toxic Avenger, Peter Dinklage incarnera Winston Gooze. Ce dernier est un simple concierge devenu monstre vengeur après un accident toxique. Le film présage une satire sociale acide ainsi que des scènes gores à gogo. Attendez-vous également à des personnages aussi déjantés que mémorables.

En ce qui concerne la distribution du film, Cineverse s’en occupe. Toxic Avenger, dont le teaser vient de sortir, sera par ailleurs en salles à partir du 29 août. La production sera en outre sans classification (unrated), histoire de ne pas brider sa folie. Au casting, on retrouve aussi Kevin Bacon, Taylour Paige, sans oublier Jacob Tremblay. Et surtout Elijah Wood, méconnaissable, qui prouve encore une fois qu’après Frodon, il n’a peur de rien.

