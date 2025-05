Après 2 ans de retard, le reboot de Toxic Avenger arrive bientôt au cinéma !

Après un long suspense et deux années de retard, le reboot de The Toxic Avenger prépare enfin son arrivée en fanfare au cinéma.

Il a un peu tardé, mais ça y est, nous pourrons bientôt voir le reboot de Toxic Avenger au cinéma. Porté par Peter Dinklage, ce film d’action déjanté est un cocktail explosif d’humour noir, de violence surréaliste et de mutants vengeurs. Fans de trash, préparez-vous, car on a désormais la date de sortie, et le casting s’annonce mémorable !

Une sortie événement, une équipe de choc

Vous le savez sûrement, mais le film a pris un “léger”’ retard de deux ans. Après un premier passage remarqué lors du Fantastic Fest 2023, le reboot de Toxic Avenger a longtemps cherché un distributeur. Il s’est ensuite heurté à une interdiction de classement MPA à cause de sa violence graphique. Son humour transgressif n’a pas rendu les choses plus faciles. Mais l’attente est finie, car le remake sortira enfin au cinéma le 29 août 2026 !

Cette nouvelle adaptation, que signe Macon Blair, remet au goût du jour le personnage culte de Troma. On a par ailleurs droit à une nouvelle distribution impressionnante. Déjà, Peter Dinklage incarne Winston Gooze, le justicier mutant, aux côtés de Kevin Bacon (l’antagoniste Bob Garbinger). Le casting du reboot de Toxic Avenger comprend aussi Elijah Wood (qui a joué dans Seigneur des Anneaux), Taylour Paige et Jacob Tremblay.

Rien qu’avec ce casting, on peut déjà s’attendre à une ambiance déjantée. Le film annonce d’ailleurs « de la nudité mutante, des blessures hilarantes, une bonne dose de boue toxique et… des balais ». Pour faire simple, tout un programme de dingue pour retrouver l’esprit provocateur de la saga originale.

Qui sont les héros du reboot de Toxic Avenger ?

Dans ce remake, Winston Gooze est un simple homme d’entretien. Veuf et père de famille dépassé, il tente de joindre les deux bouts. Victime d’un accident impliquant des déchets toxiques, il se transforme en une créature difforme, « Toxie ». Il devient ensuite un vengeur armé d’une serpillière (et d’un humour tranchant). Sa mission dans ce reboot de Toxic Avenger ? Protéger son fils et la communauté des griffes de dirigeants corrompus, quitte à pulvériser tous les codes de la bienséance.

À ses côtés, JJ Doherty (Taylour Paige, qui a joué dans Le Flic de Beverly Hills) est une journaliste tenace. Elle se mêle à l’enquête et révèle peu à peu l’étendue de la corruption qui gangrène la ville. Bob Garbinger est le méchant ultime de ce reboot de Toxic Avenger. C’est un PDG tyrannique, avide, prêt à tout pour étouffer la vérité et accroître son pouvoir. Il va même jusqu’à s’attaquer à Toxie et aux habitants sans vergogne.

