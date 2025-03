Les 10 films d’action qui n’auraient pas dû avoir de suite

La tentation de capitaliser sur le succès d’un film en produisant une suite est toujours grande. Malheureusement, certaines de ces continuations n’ont pas été à la hauteur de l’original et ont déçu les fans. Voici dix exemples de suites de films d’action qui, selon de nombreux critiques et spectateurs, n’auraient peut-être pas dû voir le jour.

1. The Matrix, un des films d’action qui étaient bien sans suite

Le film The Matrix a révolutionné le genre de la science-fiction avec ses concepts novateurs et ses effets spéciaux révolutionnaires. Son deuxième volet, The Matrix Reloaded n’a toutefois pas réussi à captiver le public de la même manière. Son intrigue était trop complexe. Si ses scènes d’action étaient spectaculaires, elles n’ont pas suffi à compenser le manque de clarté narrative.

2. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, un chapitre de trop

Après une trilogie originale adorée, ce cinquième volet des aventures d’Indiana Jones n’a pas réussi à convaincre. Malgré la présence d’Harrison Ford, les spectateurs ont critiqué la suite du film d’action pour son manque d’innovation. Ils ont également jugé son intrigue peu engageante. Ceci laisse ainsi penser que la saga aurait dû se conclure avec la trilogie initiale.

3. The Fast and the Furious : Tokyo Drift aurait dû être évité

Ce troisième film de la franchise Fast and Furious s’éloigne des personnages originaux. Il s’est alors concentré sur une nouvelle histoire au Japon. Sans la présence de Vin Diesel et Paul Walker, le public a perçu le long-métrage comme une déviation inutile. Les avis étaient, d’ailleurs, majoritairement négatifs, même s’ils ont intégré certains éléments dans les volets suivants.

4. Taken 2, la suite d’un film d’action qui n’aurait pas dû naître

Cette continuation a tenté de surfer sur le succès du premier opus, mais s’est heurtée à une formule déjà épuisée. Le scénario manque en fait d’originalité. Pour compenser, le film avec Liam Neeson a misé sur des scènes d’action plus spectaculaires. Ceci dit, cela se fait au détriment du réalisme ainsi que de la tension qui faisaient la force du premier volet.

5. Independence Day : Resurgence a ruiné le souvenir du premier

Le film Independence Day a été un succès majeur des années 90. Il a su mélanger action et science-fiction avec brio. La suite de ce film d’action, qui est sortie vingt ans plus tard, n’a cependant pas réussi à captiver le public. C’est en partie à cause de l’absence de Will Smith, mais aussi à cause de son intrigue que le public a trouvé répétitive.

6. Pacific Rim, un film d’action qui n’avait pas besoin de suite

Le long-métrage Pacific Rim de Guillermo del Toro a séduit par son mix de combats de robots géants et de monstres. Sa continuation, Pacific Rim : Uprising s’est, par ailleurs, déroulée sans la direction de del Toro. Les téléspectateurs l’ont critiquée pour son manque d’originalité et de profondeur. L’action était dépourvue de l’âme du premier film.

7. Expend4bles – Pourquoi il est temps de dire adieu à la saga

La franchise Expendables rassemble les icônes du cinéma d’action des années 80 et 90. Malheureusement, beaucoup ont considéré ce quatrième opus comme redondant. La suite du film d’action utilise effectivement une formule épuisée et manque cruellement de renouveau. Tout ceci suggère alors que la série aurait dû s’arrêter plus tôt.

8. Speed 2 : Cap sur le Danger aurait mieux fait de rester en mer

Speed a captivé le public avec son concept original et son rythme effréné. Le deuxième volet, Speed 2 : Cap sur le Danger, transpose l’action sur un paquebot de croisière. En revanche, l’absence de Keanu Reeves se fait ressentir. D’autant plus que l’intrigue est beaucoup moins palpitante. Avec ces handicaps, la suite du film d’action n’a donc pas réussi à reproduire la tension du premier.

9. RoboCop 3, une troisième partie dont personne ne voulait

Le premier RoboCop est salué comme un classique de la science-fiction. Le long-métrage mêle action intense et satire sociale. Par contre, RoboCop 3 a déçu en adoptant un ton plus léger et en atténuant la violence qui caractérisait l’original. D’autant plus que l’absence de Peter Weller dans le rôle principal a contribué à l’accueil mitigé du film. Si vous voulez regarder d’autres films de science-fiction, on vous indique par ailleurs les meilleurs sites de streaming.

10. Road House 2, une suite de film d’action qui a floppé

Le plus gros défaut de Road House 2 est qu’il était privé de Patrick Swayze et d’un budget conséquent. Il s’est alors révélé être une suite oubliable et sans saveur. Il a tenté maladroitement de recréer l’ambiance du premier, mais a échoué à capturer le charme et la brutalité qui ont fait la renommée de l’original. Si vous avez aimé le premier opus, voici d’autres films comme Road House.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn