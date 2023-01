Top des meilleures attractions dans le parc Astérix

Le Parc Astérix propose une quarantaine d’attractions au choix pour tous les âges. Quartier gaulois, grecque ou romain, il y a de quoi passer une excellente journée en compagnie de vos amis ou en famille.

Le fait d’être unique en France est déjà un atout irréprochable du Parc Astérix. Les éléments emblématiques de la franchise offrent une touche d’originalité aux décors. A seulement 30 km de Paris, il figure parmi les endroits magnifiques à visiter dans l’Hexagone. Vous pouvez vous y rendre pendant les vacances ou pourquoi pas pour passer un agréable weekend en famille ? Le nombre croissant de visiteurs a d’ailleurs poussé les responsables à innover. Parmi les nouveautés figurent Pégase Express (2017) et Attention Menhir (2019). Mais le parc dispose de nombreuses attractions que l’on peut facilement retrouver dans l’embarras du choix. Ainsi, on a décidé d’ériger une liste incluant les meilleures attractions en prenant en compte plusieurs critères (âge, besoins, etc.). Attention ! Il y en a pour toute la famille.

Discobélix

Offrez-vous les meilleurs moments pendant que votre cœur bat à 100 à l’heure, essayez Discobélix. Le parc Astérix l’a intégré dans le quartier grec en 2016, suite à des projets d’innovations. Vous serez 40 à bord de la grande coupole. Celle-ci, en plus de tourner autour d’elle-même, effectue un va-et-vient sur un parcours de 80 mètres et d’une hauteur de 15 mètres.

A noter quand-même que Discobélix ne convient pas aux personnes faisant moins de 1m 20. Par ailleurs, vous serez mieux servi et vous éviterez une longue queue si vous choisissez cette attraction dès votre arrivée au parc.

OzIris, un élément emblématique du parc Astérix

OzIris figure parmi les attractions à ne pas manquer lors de votre visite dans le parc Astérix. A bord de cette montagne russe inversée, les pieds suspendus, vous allez certainement frissonner. Une looping, ajoutée d’une descente d’une vitesse de 90 km/h sur une hauteur de 40 m, rien de mieux pour immortaliser votre visite dans le quartier égyptien.

Rassurez-vous, même dans le vide, vos pieds ne risquent rien. En plus, le trajet ne dure que 2 mn 15, assez pour nourrir votre soif d’adrénaline. Il faut seulement que vous fassiez une taille d’au moins 1 mètre 30.

Pégase Express, une autre innovation du quartier grec du parc Astérix

Pégase Express est une autre innovation apportée dans le quartier grec. Cette attraction est tout simplement parfaite pour commencer à sentir les sensations fortes. Même les enfants de 6 ans et plus peuvent l’essayer, il est fait pour ceux qui font plus de 1m de taille.

En 2017, le parc Astérix a lancé une nouvelle attraction dans le quartier grec. Symbolisant le cheval légendaire allié de Zeus, Pégase Express constitue un parcours de 1 km dont la vitesse de départ est de 52 km/h. A bord, vous allez passer 3 minutes de parcours entachés de montées, virages, marche arrière, etc.

Tonnerre de Zeus (Tonnerre 2 Zeus)

Envolez-vous sur une hauteur de 30 m de haut avant d’entamer une descente d’une vitesse pouvant atteindre 80 km/h. Il suffit d’essayer le Tonnerre de Zeus. Impliquant Zeus, l’un des dieux de l’Olympe, cette attraction forme un autre élément qui symbolise le parc Astérix.

Cet autre grand huit a commencé avec des bruits et des sensations fortes. Depuis 2021, il a changé de nom et devient Tonnerre 2 Zeus. De nouvelles options ont accompagné ce changement de nom. Il s’agit notamment des 14 airtimes. Des wagons sur lesquels vous serez orientés à l’envers sont aussi placés à l’arrière et le parcours passe désormais par un tunnel regorgeant d’effets spéciaux.

Goudurix

Un grand huit classique, certes ; mais Goudurix offre au total 7 inversions que vous allez faire en seulement 1 min 20. Le quartier viking abrite cette montagne russe classique qui promet de vous faire vivre une minute avec un nœud dans la gorge.

Si vous voulez essayer cette attraction digne d’un véritable viking, vous devez d’abord aimer le risque. En plus, il ne faut pas avoir peur du vide, ni de la vitesse. Quant à l’éligibilité à cette attraction du parc Astérix, il suffit d’avoir une taille de 1 m 40 et plus.

Transdemonium, empruntez le train fantôme du parc Astérix

Certains enfants adorent les frissons dès leur plus jeune âge. C’est pourquoi le parc Astérix propose ce train fantôme à bord duquel les passagers vont être transportés aux oubliettes du château de Jean de Ténèbres. Le parcours est parsemé de divers éléments tels que les squelettes et les fantômes pour nourrir votre peur. La vitesse maximale ne dépasse pas les 25 km/h.

Trace du hourra

Le parc Astérix vous propose la Trace du Hourra pour vous offrir les mêmes sensations qu’à bord d’une embarcation du style bobsleigh. Sa vitesse de lancement est de 60 km/h. Ce qui lui permet de parcourir facilement les 900 m. Vous allez vous amuser avec ses nombreux virages, tout en contemplant les peintures préhistoriques qui décorent le sentier, avant d’arriver au terminus.

Menhir Express

Le quartier gaulois vous permet d’apprécier la nature tout en profitant de deux descentes fantastiques. En effet, on a taillé les bûches afin de donner des formes de menhir. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’admirer le paysage. Bien sûr, il y a des effets qui servent, particulièrement, d’éléments décoratifs.

Menhir Express est l’attraction parfaite pour surmonter la chaleur de l’été. Il faut cependant préciser que la taille minimale requise pour embarquer est de 1 m.

Le Grand Splatch

Le quartier gaulois propose une autre attraction à essayer à tout prix, notamment quand il fait chaud : le Grand Splatch. Du haut de l’embarcation, vous pouvez apercevoir le rocher sur lequel est érigée la statue géante d’Astérix. En même temps, vous pourrez avoir une vue d’ensemble du parc Astérix. Cette attraction est parfaite pour toute la famille.

Le parcours débouche sur une chute de 11 mètres de haut. Avant cela, vous allez longer une rivière avec comme décors des effets aquatiques. Le Grand Splatch offre ainsi un frisson mouillé.

Le Cheval de Troie

Cette attraction rappelle en fait le cheval de Troie que les Grecs ont érigé pour pouvoir battre les Troyens. C’est comme un coup fatal pour les Troyens qui se laissaient duper. Dans le parc Astérix, vous allez également revivre les sensations fortes en explorant cette attraction.

Celle-ci n’est pas adaptée aux plus sensibles. Le vol à bord du tapis volant rotatif d’une hauteur de 12 m pourrait donner le vertige. En revanche, les fans de sensations fortes vont être servis.

Oxygénarium, offrez-vous des moments de détente dans le parc Astérix

L’Oxygénarium est une autre attraction plus zen du parc Astérix. Assis tranquillement à bord d’une embarcation pneumatique qui tourne sur elle-même, vous allez traverser la forêt gauloise. Cependant, le trajet commence par une montée qui culmine après 70 mètres de parcours.

La bouée va voguer le long des 195 mètres. Avant de se terminer dans l’eau, votre trajet va être enrichi de quelques bouffées d’air frais. L’Oxygénarium est également adapté à toute la famille, idéalement quand il fait chaud. Le tout dernier mesure 1 m ou plus ? Alors, c’est parti !

Aire de jeux du petit chêne

Si votre enfant n’a pas encore atteint la taille minimale pour embarquer dans les diverses attractions dans le parc Astérix, cet endroit pourrait bien lui plaire. En effet, c’est une aire de jeux et de découverte d’un village gaulois.

Il peut profiter des nombreux jeux pour les tout petits comme les toboggans. Il peut également explorer la forêt et les cabanes érigées en hauteur. Les plus téméraires peuvent choisir de chevaucher les sangliers ou de découvrir d’autres jeux que le parc leur offre.

Attention Menhir

Attention Menhir est une nouveauté dans le parc Astérix. Depuis 2019, le cinéma 4D est au rendez-vous pour vous transporter dans un univers totalement innovant. Vous y verrez les fruits de la dernière avancée de la technologie.

Là, vous serez ébloui par ce que la technologie vous apporte. Vous allez sentir les aventures des héros gaulois, Astérix et Obélix, comme si c’était réel. A part le goût, vos sens vont se régaler par le biais des odeurs, du vent et de l’eau. Pour en profiter, il suffit de vous rendre dans les Studios Idéfix, précisément, dans la zone À travers le Temps. Cette attraction est parfaite pour les jours de pluie.

Chaises Volantes

Vous aimez voler ? Pourquoi ne pas adopter les Chaises Volantes ? Au fur et à mesure que la vitesse augmente, vos pieds vont quitter le sol pour se laisser balancer dans le vide. Vous allez sentir le vent frotter votre visage et transporter votre corps sur une hauteur de 10 m.

Mais ce qui est plaisant avec cette attraction du parc Astérix, c’est surtout la montée d’adrénaline conjuguée de la rotation et la vitesse en hauteur. Alors, profitez-en pour avoir une belle vue et une liberté.

Epidémaïs Croisières, un des plus anciennes attractions du parc Astérix

Notre top des meilleures attractions dans le parc Astérix s’achève avec Epidémaïs Croisières. Vous rencontrez cette attraction aquatique dans la région gauloise. C’est l’une des plus anciennes, mais qui offre encore de l’ambiance dans le parc.Vous aurez l’occasion de rencontrer les personnages de la Saga Astérix tout au long de votre promenade. Une belle occasion de faire une balade aquatique en famille.