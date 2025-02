BOUNCE ANC : le casque avec réduction de bruit avec 50h d’autonomie

La marque française T’nb dévoile son dernier casque Bluetooth à réduction de bruit active, le BOUNCE ANC. Il offre un son immersif et un design soigné. De plus, il s’impose comme un choix idéal pour les amateurs de musique et de mobilité.

Un son immersif et une réduction de bruit performante

Le BOUNCE ANC propose une expérience d’écoute inédite grâce à son format circum-aural qui enveloppe parfaitement les oreilles. Sa technologie de réduction de bruit active atténue jusqu’à 25 dB de bruits ambiants. Elle offre ainsi une immersion totale sans distractions extérieures. Disponible en Dark Black et Midnight Blue, ce modèle combine élégance et efficacité pour répondre aux exigences des audiophiles. Commercialisé dès aujourd’hui chez les revendeurs partenaires et sur le site officiel de T’nb, il est proposé au prix attractif de 59,90 €.

Un casque intelligent et conçu pour le confort

Conçu pour allier légèreté et ergonomie, le BOUNCE ANC mise sur une finition en simili-cuir qui optimise l’isolation passive et assure un port agréable. Son arceau ajustable s’adapte à toutes les morphologies, tandis que ses coussinets amovibles et lavables garantissent une utilisation prolongée et hygiénique. Grâce aux boutons de contrôle intégrés et à son micro, il permet de gérer la musique et les appels sans manipuler son smartphone. La connectivité Bluetooth assure une compatibilité étendue avec de nombreux appareils. Cela offre une expérience fluide et intuitive.

Autonomie étendue et liberté de mouvement

Le BOUNCE ANC se distingue également par son autonomie impressionnante. Il offre jusqu’à 50 heures d’écoute en mode standard et 40 heures avec la réduction de bruit activée. Cette performance garantit une utilisation prolongée sans contrainte, idéale pour les trajets quotidiens ou les longues sessions musicales. T’nb combine un design soigné, une technologie avancée et un prix accessible. Elle propose ainsi un casque performant qui répond aux attentes des utilisateurs exigeants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

