The Night Agent saison 4 : Le renouvellement est-il confirmé ? Nos infos exclusives

Les téléspectateurs se demandent si The Night Agent aura une saison 4. Peter Sutherland a survécu à une balle et à une conspiration présidentielle. La saison 3 s’achève ainsi sur une victoire amère qui laisse plus de questions que de réponses.

Le héros de la série Netflix a enfin trouvé un semblant de paix. Il déguste une glace en souvenir de sa mère. Pourtant, les ombres du passé rôdent déjà pour une suite inévitable. Peut-on donc espérer une saison 4 de The Night Agent ?

Netflix a-t-il officiellement renouvelé la série ?

La plateforme garde le silence officiellement. Cela dit, les indices s’accumulent à vitesse grand V. Une salle des scénaristes a effectivement ouvert discrètement fin 2025. De plus, la commission du film de Los Angeles a validé des crédits d’impôt. Le tournage devrait donc démarrer au deuxième trimestre 2026.

Shawn Ryan, le showrunner, a confirmé ces avancées à Deadline. Il précise néanmoins que le renouvellement de The Night Agent pour une saison 4 dépend des audiences. La saison 1 figure encore dans le top 10 historique de Netflix. En revanche, la saison 2 a chuté de 45% en cinq semaines. De ce fait, la saison 3 doit performer pour justifier une suite.

Peter a démantelé une conspiration impliquant le président Hagan. Il a notamment découvert que Walcott Capitol finançait des terroristes. Jacob Monroe, l’antagoniste de la saison 2, s’est ainsi révélé innocent. Il chassait en réalité Raúl Zapata, responsable de la mort de sa femme. Mais ce n’est pas tout ce que nous a réservé la troisième saison de The Night Agent.

Isabel, sa fille, est également devenue l’alliée de Peter. Ensemble, ils ont exposé la corruption des Hagans. Quant à Chelsea, l’agent du Secret Service, elle a survécu à une tentative d’assassinat. Elle a ensuite aidé Peter à convaincre Adam, un autre Night Agent manipulé. Freya a finalement témoigné en direct à la télévision, puis, les Hagans ont démissionné avant leur condamnation au Sénat.

Quels dangers guettent Peter dans la saison 4 de The Night Agent ?

Le héros souhaite retrouver un équilibre de vie. En revanche, Mosley lui propose un nouveau partenaire. Chelsea pourrait alors occuper ce rôle, mais son mariage approche. Cette situation créera probablement des tensions.

Par ailleurs, Isabel a quitté les États-Unis pour Barcelone. Ses révélations sur les fichiers Monroe la rendent cible. Peter pourrait bien croiser à nouveau sa route. D’autre part, le Père, l’assassin redouté, a simulé sa retraite. Mais en réalité, pourrait très bien éliminer Freya. Son fils reste un point faible exploitable par de futurs ennemis dans une éventuelle saison 4 de The Night Agent.

Season 3 of the night agent was sooo good! I couldn’t predict a single one of the twist!!! I need Peter and Chelsea to be partners and for Rose to be in season 4 right now!!!! — Kajal. (@_kajubarfi) February 24, 2026

Les Hagans peuvent-ils revenir au pouvoir ?

Le couple déchu a signé un « nouveau contrat médiatique ». Cette annonce cryptique laisse alors planer le doute. Après tout, ils pourraient utiliser cette plateforme pour restaurer leur image. Le populisme américain donne accès à des secondes chances aux personnalités controversées. Une campagne de réhabilitation semble donc plausible. D’autant plus qu’ils détiennent encore des secrets compromettants sur Washington.

Rose reviendra-t-elle si The Night Agent s’offre une saison 4 ?

Peter porte visiblement encore une flamme pour elle. Malheureusement, son métier de Night Agent rend toute relation impossible. La fin de la saison 2 montrait sur une séparation douloureuse et aucun signe ne suggère un rapprochement prochain. Par contre, les fans espèrent secrètement leur retrouvailles.

Qui sera le prochain grand méchant de cette série ?

Le vide laissé par Monroe et les Hagans s’élargit. De fait, l’exposition de Walcott Capitol a ruiné de puissants clients. Ces derniers pourraient alors chercher vengeance contre Peter et Isabel. De plus, les rivaux des clients déchus pourraient exploiter ce vide. La corruption systémique de Washington propose un terreau fertile. Ainsi, on peut très bien penser que le prochain antagoniste émergera de ces décombres financiers.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn