One Piece Saison 2 : Pourquoi la série Netflix change l’histoire de Mr. 3 ?

Attention, spoiler ! La saison 2 de One Piece sur Netflix réserve une surprise de taille : la maison de cire de Mr. 3 n’est plus la simple cabane du manga, mais une élégante villa tropicale.

Ce relooking architectural, loin d’être anodin, révèle la véritable personnalité du villain. Netflix ose modifier l’œuvre originale pour mieux coller au lore : et si ce changement apportait enfin la cohérence que les fans attendaient ?

Mr. 3 : La villa en cire qui change tout dans One Piece

Alors que les adaptations en prise de vues réelles sont souvent décriées, Netflix semble avoir frappé un grand coup avec l’un des antagonistes de la saison 2 de One Piece. Mr. 3, ce membre excentrique de Baroque Works interprété par David Dastmalchian, bénéficie d’une transformation visuelle aussi surprenante que raffinée. Sa célèbre maison de cire, simple cabane rudimentaire dans le manga, devient dans la série Netflix une élégante villa tropicale au design orné.

Du simple abri à la demeure d’artiste

Le changement est spectaculaire : aux planches brutes de la version originale succèdent des avant-toits gracieux, des plantes en pot et de véritables rideaux aux fenêtres. Cette demeure de cire sophistiquée reflète parfaitement la personnalité de son propriétaire et son sens artistique développé. Les fans se souviennent en effet du gâteau d’anniversaire en cire élaboré qui servira à piéger l’équipage du Chapeau de Paille. Cette nouvelle approche s’avère donc plus fidèle à l’esprit du personnage.

Une scène chargée de promesses

Cette élégante maison de cire pourrait bien servir de cadre à une autre révélation majeure. Dans la scène où Sanji répond au téléphone escargot de Mr. 3, c’est Mr. 0 en personne qui se trouve à l’autre bout du fil. Cette occasion pourrait offrir aux fans non seulement leur premier aperçu de Crocodile, mais aussi entendre la voix de Joe Manganiello, l’interprète tant attendu du terrible villain de l’Arc Arabasta.

Un changement qui a du sens

Alors que la série nous dévoile progressivement les magnifiques décors de la saison 2, cette modeste maison de cire s’avère riche en signification. Elle capture parfaitement l’excentricité de l’un des membres les plus singuliers de Baroque Works. Ce relooking architectural, s’il peut sembler anodin, ajoute une touche de sophistication cohérente avec la sensibilité artistique de Mr. 3.

Une audace qui pourrait payer

Alors que la saison 2 s’annonce explosive, on peut s’interroger sur la réception de ces changements par les puristes de la série. Mais cette transformation élégante reste une modification judicieuse et sans conséquence, qui renforce au contraire la personnalité unique de Mr. 3 et son goût pour les opérations menées avec style.

