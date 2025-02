J’ai testé l’enceinte portable SumoBox CP-LS100 de Sharp ! Tient-elle vraiment ses promesses ? 

Le marché des enceintes Bluetooth accueille un nouveau prétendant de taille : la SumoBox CP-LS100, produit par la célèbre marque d’électronique japonaise Sharp. Quand j’ai posé les yeux sur cet appareil, je me suis demandé une chose. Est-il là pour faire trembler les murs ou simplement pour se fondre dans la masse des enceintes portables classiques ? Il fallait l’essayer pour en apprendre davantage.

La SumoBox CP-LS100 promet un design robuste, 20 W RMS de puissance et des basses percutantes. Elle donne immédiatement le ton : du son, du lourd, et surtout, de quoi animer n’importe quel espace, du salon aux soirées en plein air. Cette enceinte polyvalente et portable semble taillée pour animer aussi bien une soirée entre amis qu’un événement en extérieur. Autant dire que j’avais hâte de voir si elle est capable de transformer mon espace en véritable dancefloor, comme annoncé. Test complet !

Caractéristiques techniques

Puissance sonore : 120 W RMS

: 120 W RMS Haut-parleurs : 2 woofers de 8 pouces + 2 tweeters de 2 pouces

: 2 woofers de 8 pouces + 2 tweeters de 2 pouces Réglages audio : Bass, Treble, Reverb (CH1 et/ou CH2)

: Bass, Treble, Reverb (CH1 et/ou CH2) Mode stéréo : Oui, compatible Duo-mode / True Wireless Stereo (TWS)

: Oui, compatible Duo-mode / True Wireless Stereo (TWS) Connectivité : Bluetooth 5.0 + EDR, USB (charge uniquement), 3,5 mm Aux-in, 2 entrées combo XLR/TRS 6,3 mm, sortie TRS 6,35 mm

: Bluetooth 5.0 + EDR, USB (charge uniquement), 3,5 mm Aux-in, 2 entrées combo XLR/TRS 6,3 mm, sortie TRS 6,35 mm Application mobile : Compatible Sharp Life (iOS et Android)

: Compatible Sharp Life (iOS et Android) Batterie : Lithium-ion amovible, autonomie jusqu’à 10 h, recharge en 4 h

: Lithium-ion amovible, autonomie jusqu’à 10 h, recharge en 4 h Alimentation secteur : AC 200~240V, 50/60Hz

: AC 200~240V, 50/60Hz Construction robuste : Boîtier en bois avec grille en métal noir mat, coins en silicone protecteurs

: Boîtier en bois avec grille en métal noir mat, coins en silicone protecteurs Transport : Poignée intégrée, montage sur pied de 35 mm possible

: Poignée intégrée, montage sur pied de 35 mm possible Dimensions : 310 x 630 x 268 mm

: 310 x 630 x 268 mm Poids : 9,7 kg

Un design robuste et polyvalent

En sortant la SumoBox CP-LS100 de son emballage, j’ai tout de suite senti qu’on avait affaire à du solide. Son design est à la fois imposant et élégant. Sur le devant se trouve une grille métallique qui laisse entrevoir ses deux woofers de 8 pouces et ses deux tweeters de 2 pouces. Contrairement à certaines enceintes portables qui misent tout sur le style, celle-ci respire la robustesse et la durabilité. Elle semble parfaite pour les sessions musicales en extérieur comme en intérieur.

Avec ses poignées bien placées sur les côtés et sur le dessus, la SumoBox CP-LS100 reste facile à transporter malgré ses 9,7 kg. J’ai particulièrement apprécié sa modularité, puisqu’elle peut être placée aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Elle s’adapte à toutes les configurations. Vous pouvez l’utiliser pendant une soirée sur une terrasse, un événement en plein air ou même une petite scène improvisée. Dans tous les cas, elle semble prête à encaisser de l’usage intensif sans broncher.

Une qualité sonore exceptionnelle avec des basses renforcées

La Sumo Box CPLS 100 est conçue pour délivrer un son puissant. Sa signature acoustique met particulièrement en avant les basses fréquences. L’enceinte est aussi équipée d’un mode Dual qui permet de jumeler plusieurs unités pour une diffusion stéréo plus large.

Son architecture audio est optimisée par la technologie SAM® (Speaker Active Matching), développée en collaboration avec la marque Devialet. Résultat : un son percutant qui monte jusqu’à 105 dB sans distorsion. La SumoBox CP-LS100 est donc particulièrement performante pour la musique de fête. Chaque fréquence est bien équilibrée, des basses puissantes aux aigus détaillés.

Une autonomie longue durée avec recharge rapide

L’un des atouts majeurs de cette enceinte est sa batterie lithium rechargeable qui assure jusqu’à 10 heures d’écoute continue. Le côté amovible de cette pièce est aussi un véritable atout. En cas de besoin, il suffit de la remplacer sans devoir racheter un nouvel appareil. Autre avantage, la charge rapide, qui limite le temps d’attente avant de repartir pour une nouvelle session musicale.

Connectivité et contrôles

C’est ici que la SumoBox CP-LS100 montre toute sa polyvalence. D’abord, elle prend en charge le Bluetooth 5.0 pour une lecture sans fil fluide depuis des appareils mobiles. De plus, elle propose plusieurs entrées audio. Elle possède notamment une entrée auxiliaire et deux ports TRS/XLR qui permettent de brancher des microphones, des guitares ou des claviers.

C’est un atout considérable pour les musiciens et DJ qui souhaitent l’utiliser en tant qu’enceinte amplifiée. En outre, les commandes à l’arrière permettent d’ajuster le volume, les basses, les aigus et la réverbération. La SumoBox CP-LS100 offre donc une personnalisation sonore adaptée à différents environnements et préférences.

Comparaison avec d’autres produits

Face à des modèles similaires, la SumoBox CP-LS100 se distingue par sa polyvalence et sa portabilité. La JBL PartyBox 710, par exemple, propose une puissance sonore de 800 W RMS pour animer vos soirées avec un son JBL Original Pro puissant et des effets lumineux dynamiques. Elle dispose de deux woofers de 203 mm et de deux tweeters de 69.8 mm. Elle est aussi résistante aux éclaboussures (IPX4) et offre une connectivité Bluetooth 5.1.

Malgré ces atouts, la JBL PartyBox 710 est beaucoup plus grosse et lourde que la SumoBox CP-LS100. Elle est donc plus difficile à transporter avec son poids de 27.8 kg. De plus, elle ne fonctionne pas sur batterie et doit être branchée sur secteur pour fonctionner. Comparée à la PartyBox 710 de JBL, la SumoBox CP-LS100 propose des fonctionnalités supplémentaires indéniables. Le tout dans un format plus compact et à un prix relativement plus abordable.

La SumoBox CP-LS100 est également compatible avec des pieds d’enceinte standard de 35 mm pour une installation optimale. Affichée à environ 400 euros, elle se positionne comme une option haut de gamme. Cependant, elle reste accessible pour ceux qui recherchent une enceinte portable de qualité professionnelle.

