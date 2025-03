J’ai testé le casque sans fil Teufel Real Blue NC3 ! Où se situent-ils face aux références du marché ?

Le marché des casques à réduction de bruit est plus concurrentiel que jamais. Il y a notamment la mastodonte Sony et le célèbre Bose, ainsi que les challengers qui tentent de se démarquer. Il devient alors difficile de trouver un modèle qui allie parfaitement confort, qualité audio et ANC efficace sans exploser le budget.

C’est justement là que Teufel entre en scène avec son Real Blue NC3, une version revisitée de son modèle phare. Promesse d’un son immersif, d’un design repensé et d’une autonomie renforcée… Mais tient-il vraiment tête aux références du marché ?

Caractéristiques techniques

Dimensions : 14,9 cm de largeur, 19,2 cm de hauteur et 8,2 cm de profondeur

Poids : 280 g

Connectivité : Bluetooth 5.3 (avec prise en charge AAC), port USB-C, entrée jack 3,5 mm

Compatibilité : Android, iOS, Mac OS, Windows

Autonomie : jusqu'à 98 heures d'écoute à volume moyen

Capacité de la batterie (lithium-ion) : 700 mAh, charge rapide (2,5 W à 3 W)

Qualité sonore : haut-parleurs large bande de 40 mm

Plage de fréquences : de 10 à 20 000 Hz

Réduction de bruit : ANC actif avec mode transparence

Fonctionnalités supplémentaires : Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair et Dynamore Call pour des appels plus clairs

Un design soigné et un confort pensé pour durer

Dès l’instant où j’ai sorti le Teufel Real Blue NC3 de sa boîte, j’ai senti qu’il allait marquer des points. Son design minimaliste, allié à une finition soignée, en fait un casque aussi élégant que fonctionnel. Pliable, léger, et pourtant robuste, il promet une utilisation confortable sur la durée.

À peine posé sur mes oreilles, j’ai compris que Teufel ne plaisantait pas avec l’ergonomie. Les coussinets à mémoire de forme enveloppent parfaitement sans exercer de pression désagréable. Déjà un bon point, mais ce qui m’intéressait vraiment, c’était ce qu’il avait sous le capot.

Une immersion sonore maîtrisée grâce à l’ANC

L’activation de l’ANC a été mon premier test, et je dois avouer que l’immersion est immédiate. Les bruits ambiants s’effacent progressivement, ce qui laisse place à un silence feutré. C’est idéal pour travailler, se concentrer ou simplement savourer sa musique sans interférence extérieure.

Le mode transparence, lui, s’est révélé tout aussi utile. En un clic, il me permettait de rester attentive aux bruits environnants sans retirer le casque. Et pour les conversations improvisées ? Le mode conversation met en avant les voix tout en réduisant la musique. Résultat : plus besoin de retirer le casque à chaque interaction rapide.

Une qualité audio équilibrée et immersive

Un bon casque ne se limite pas à sa réduction de bruit. J’ai voulu voir ce que valaient réellement ses transducteurs Linear-HD de 40 mm. Dès les premières notes, le son se révèle précis, ample et équilibré. Les basses sont bien présentes sans être envahissantes, les médiums sont clairs et les aigus, détaillés sans agressivité.

En connexion Bluetooth 5.3 avec le codec AAC, la restitution est fluide et sans coupure. Un vrai plaisir, aussi bien pour la musique que pour les séries et films, où l’absence de latence se fait remarquer. Que ce soit sur des morceaux riches en détails ou des basses percutantes, le casque gère chaque nuance avec maîtrise. La synchronisation entre l’image et le son est tout simplement parfaite, sans le moindre décalage. En outre, l’application Teufel Go permet de personnaliser l’expérience sonore avec des réglages d’égalisation adaptés à chaque style musical.

Une autonomie impressionnante et une connectivité fluide

Il s’agit certainement de l’un des points forts du Real Blue NC3 de Teufel. Avec près de 98 heures d’écoute à volume moyen, il relègue les soucis de batterie aux oubliettes. Ridiculise-t-il même bon nombre de ses concurrents. Même avec l’ANC activé, je n’ai eu à le recharger qu’après plusieurs jours d’utilisation intensive. Une endurance impressionnante qui est encore un luxe pour un casque sans fil.

Et quand il faut le recharger, le port USB-C assure une remise à niveau rapide. Et pour ceux qui préfèrent une connexion filaire, la prise jack 3,5 mm est toujours là. C’est un détail appréciable qui se fait de plus en plus rare sur les modèles récents. En complément, l’appairage via Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair permet de passer d’un appareil à l’autre en un clin d’œil.

Des commandes intuitives et une qualité d’appel convaincante

Côté commandes, j’ai adoré l’intégration du joystick sur l’écouteur droit. Il est plus intuitif que les boutons tactiles parfois capricieux. Il permet de naviguer dans sa playlist, de régler le volume et de répondre aux appels sans effort.

D’ailleurs, en communication, la technologie Dynamore Call combinée aux microphones intégrés garantissent une clarté vocale remarquable. La réduction de bruit active contribue également à offrir un rendu limpide, même dans un environnement animé. Que ce soit dans une rue bruyante ou dans un open space, mes interlocuteurs m’entendaient parfaitement, et inversement.

Un confort optimisé

Après plusieurs heures d’utilisation, le Real Blue NC3 a su se faire oublier sur ma tête, ce qui est toujours un bon signe. Les coussinets restent agréables et la légèreté du casque évite toute sensation de fatigue. Même après des sessions prolongées, aucune chauffe excessive, aucun inconfort.

Comparatif avec d’autres casques

J’ai ensuite comparé ses performances à celles d’autres références du marché. Face au Sony WH-1000XM5, il tient tête sur l’autonomie, mais se fait dépasser sur la réduction de bruit. Le Sennheiser Momentum 4 Wireless, lui, affiche une qualité sonore légèrement supérieure, mais le Real Blue NC3 compense par un tarif plus accessible. Quant au Teufel Real Blue Pro, il joue dans une autre catégorie, notamment avec des basses plus profondes et une ANC plus performante.

Verdict Avec un prix de 229,99 €, le Real Blue NC3 se positionne comme un excellent compromis entre performances et accessibilité. Sa qualité sonore, son autonomie et son confort en font un allié de choix pour les audiophiles exigeants et les utilisateurs quotidiens. Bien que la réduction de bruit active puisse être encore affinée, l'expérience globale est à la hauteur des attentes. Si vous voulez un casque polyvalent, élégant et endurant, il représente une option très intéressante. On aime Autonomie longue durée adaptée aux usages intensifs.

Excellente qualité sonore, design confortable et commandes intuitives On aime moins Réduction de bruit active efficace, mais perfectible par rapport aux leaders du marché.

Pas de mode son spatial ou 3D.

Excellente qualité sonore, design confortable et commandes intuitives On aime moins Réduction de bruit active efficace, mais perfectible par rapport aux leaders du marché.

Pas de mode son spatial ou 3D.



