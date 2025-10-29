Suzuki VanVan électrique : le look rétro est de retour, la mécanique aussi

Le voilà qui revient en version électrique ! Suzuki ressuscite son mythique VanVan avec un mini bike qui marie avec audace nostalgie et technologie. Sa silhouette iconique aux pneus boubous et son cadre reconnaissable entre mille sont fidèlement préservés.

Mais sous son apparence rétro, la bête cache désormais un moteur électrique promettant des performances équivalentes à une 125 cm³. Prévu pour 2026, ce petit bolide urbain combine avec malice le charme d’antan et l’innovation de demain.

Suzuki réinvente une icône : l’e-VanVan électrique fait son show

L’Exposition de la Mobilité japonaise a réservé une surprise délicieusement rétro-électrique : Suzuki a dévoilé l’e-VanVan, un minibike électrique qui claque la bise à son ancêtre légendaire.

Bien plus qu’un simple concept, ce prototype annonce une production sérieuse prévue pour 2026. Le voilà qui débarque, arborant son look inimitable, pour prouver que l’avenir de la mobilité urbaine peut avoir un sacré coup de pédale – ou plutôt, de batterie – vintage.

Un look rétro, une âme moderne : le design fait son come-back

La recette du charme de l’e-VanVan ? Elle est simple et inchangée : des roues courtes, des pneus boubous et une silhouette tout en rondeurs qui évoquent immédiatement les balades insouciantes. Suzuki a intelligemment préserver l’apparence ludique et robuste qui a fait le succès de son aïeul.

Mais sous ses airs de doux dinosaure, la bête cache une technologie de pointe : une fourche inversée à l’avant, une suspension arrière à double amortisseur et des freins à disque sur les deux roues. C’est le parfait mélange entre un style qui a traversé les décennies et une modernité qui ne fait pas de compromis.

Une puissance qui a du piquant : les promesses de la motorisation électrique

Qu’y a-t-il sous ce cadre si caractéristique ? Un moteur électrique positionné au-dessus du pseudo-bras oscillant, qui envoie sa puissance à la roue arrière via une courroie. Suzuki joue encore un peu à cache-cache avec les chiffres. Mais la marque promet des performances équivalentes à celles d’une moto 125 cm³, soit environ 15 chevaux.

Cette puissance raisonnable est une véritable aubaine pour les jeunes conducteurs. L‘e-VanVan sera accessible dès 16 ans avec un permis A1, et même avec une simple extension du permis B (B196). De quoi séduire une nouvelle génération en quête de liberté.

L’autonomie dans la peau : la batterie se fait discrète et efficace

Où se cache donc le cœur électrique de cette machine ? La batterie est astucieusement intégrée dans le cadre. C’est une conception ingénieuse qui abaisse le centre de gravité et améliore la stabilité.

Si le constructeur reste muet sur la capacité exacte et les temps de recharge, les estimations parlent d’au moins 8 kWh, promettant une autonomie d’environ 100 kilomètres. Un chiffre parfaitement adapté au profil de ce mini bike, conçu pour des trajets urbains ou des escapades champêtres sans prise de tête.

La course vers 2026 : le grand saut dans la cour des grands

Tout semble indiquer que Suzuki prépare sérieusement l’arrivée de son petit protégé. Les éléments visibles sur le prototype – phares à LED, tableau de bord numérique – semblent déjà être des composants de série. La grande inconnue reste le prix.

Si sa commercialisation intervient bien en 2026 comme prévu, un tarif aligné sur celui des motos thermiques 125 cm³ paraît incontournable. Avec son mélange unique de nostalgie, d’écologie et d’accessibilité, l’e-VanVan électrique n’est pas qu’une simple moto ; c’est une invitation à redécouvrir le plaisir de rouler, version XXIe siècle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn