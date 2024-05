Fan de Supernatural ? La nouvelle série de Jensen Ackles vous plaira!

Quelle est cette nouvelle série avec Jensen Ackles qui plaira sûrement aux fans de Supernatural ?

Après Supernatural, le beau ténébreux aux sourires ravageurs fera son retour dans une série de CBS ! En effet, celui qui a incarné Dean Winchester occupera un nouveau rôle dans la deuxième saison de Tracker. Il sera dans la peau du frère de Colter Shaw, ce qui apportera un certain dynamisme à la série.

Et si vous êtes un fan incollable de mystère et de paranormal, vous allez sûrement apprécier cette série. Alors, en attendant le retour incertain de Supernatural, cette série basée sur la lutte contre des êtres paranormaux vous permettra certainement de commencer l'été du bon pied !

Tracker saison 2 : quelle sera l'intrigue de cette série où Jensen Ackles va jouer un rôle important ?

Jensen Ackles jouera dans Tracker, une série basée sur le roman de Jeffery Deaver après Supernatural. Cette série dramatique nous plonge dans l'univers de Colter Shaw, le loup solitaire des États-Unis. Après un passé trouble, il a décidé de consacrer sa vie à résoudre des mystères et des affaires criminelles d'État en État.

Ackles fera donc son apparition dans la saison 2 de la série en se glissant dans la peau de Russel, le frère de Colter. Après que ce dernier ait tué leur père, la relation entre les deux frères était plus que tendue. Cela a causé leur séparation jusqu'à ce retrouvaille temporaire dans la prochaine saison. Ils auront un objectif commun mais arriveront-ils à surmonter leur différent ? Une suite qui promet de nombreuses surprises et qui nous met déjà l'eau à la bouche !

Supernatural : qu'est-ce que nous savons de la suite de la série avec Jensen Ackles ?

Si vous vous demandez si la série Supernatural fera son retour avec Jensen Ackles, il faut croire que malgré les promesses, rien n'est encore concret. Les Ackles et Padalecki ont tous deux exprimé leur intérêt pour reprendre le rôle des frères Winchester. Il faut croire que les deux acteurs sont prêts à partir la découverte de nouveaux exploits paranormaux épiques. Ils ont toutefois énoncé une seule condition, la reprise doit être fidèle au canon, au fandom, à l'histoire et aux personnages.

En attendant cette reprise, vous pouvez retrouver Jensen Ackles dans d'autres séries à l'instar du spin-off Supernatural The Winchester. Il apparaît également dans d'autres projets post-Supernatural comme The Boys, Gen V ainsi que la série d'animation de super-héros DC et Big Sky. Dans ces rôles, l'acteur se trouve toujours au cœur de mystère et de la lutte contre le mal. Des personnages qui lui ont valu l'amour du public et bien plus encore !

