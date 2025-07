Sécurisez votre maison avec les soldes Reolink : jusqu’à 40% de réduction !

Reolink annonce des réductions alléchantes sur une sélection de produits. Depuis le 25 juin jusqu’au 22 juillet 2025, les clients pourront profiter de promotions sur des caméras et accessoires de sécurité chez Fnac, Darty, Boulanger et CDiscount.

Reolink vient de dévoiler une série de soldes estivales qui permettront aux particuliers et aux commerçants de sécuriser leurs biens à prix réduits. Du 25 juin au 22 juillet 2025, la marque offre une large gamme de produits en promotion dans des enseignes telles que Fnac, Darty, Boulanger et CDiscount. Parmi les offres exclusives, des packs spécialement conçus pour la maison et les commerces, avec des solutions sans fil, des caméras haute performance et des accessoires innovants.

Des packs exclusifs pour sécuriser votre commerce et votre domicile

Pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels, Reolink propose deux packs exclusifs en partenariat avec Fnac et Darty. Le premier, destiné à la protection extérieure, inclut deux caméras Argus B320 et deux panneaux solaires pour 139,99€, au lieu de 179,99€. Cette solution sans fil et sans abonnement offre une détection intelligente des véhicules et des personnes. Elle est idéale pour sécuriser les abords de votre maison avant les vacances d’été.

Le second pack, conçu pour les commerces, propose une caméra intérieure E Series E330 accompagnée d’un terminal de paiement SumUP Air à seulement 49,99€. Cette offre complète permet aux commerçants de gérer à la fois la sécurité de leur point de vente et leurs transactions. Ils profitent ainsi d’une solution accessible et performante.

La sécurité à petit prix pour tous !

Reolink élargit son offre pour les particuliers et propose la caméra E Series E330 à un prix réduit. Compacte et puissante, cette caméra 5MP dispose d’une vision panoramique et d’un moteur inclinable pour une couverture optimale. Vendue à 29,99 € au lieu de 49,99 €, cette caméra de surveillance connectée est idéale pour sécuriser l’intérieur de votre domicile. Elle se fond aussi discrètement dans votre décor. Elle inclut également des alertes intelligentes de détection de mouvement et l’audio bi-directionnel, pour une surveillance complète.

La sonnette connectée Reolink Video Doorbell WiFi, équipée d’une résolution 2K et d’un audio bi-directionnel, est désormais en solde à 89,99€, au lieu de 119,99€. Ce produit, disponible sur plusieurs sites, permet de surveiller l’entrée de votre domicile avec un angle de couverture large et une qualité d’image exceptionnelle. Pour ceux qui cherchent une solution de surveillance complète, la caméra extérieure Reolink B430, dotée d’un panneau solaire pour une autonomie prolongée, sera également en solde. Disponible pour 104,99€ au lieu de 134,99€, elle offre une vue à 360 degrés, des projecteurs et une qualité d’image remarquable pour une sécurité optimale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn