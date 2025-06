J’ai testé la caméra connectée Reolink Altas avec panneaux solaire

J’ai testé la caméra connectée Reolink Altas avec panneaux solaires. Voici mes impressions sur ses fonctionnalités, son installation et sa performance.

Je vais tester la caméra connectée Reolink Altas, une caméra Wi-Fi 4MP alimentée par batterie. Elle se distingue par son système de pré-enregistrement et une autonomie annoncée comme particulièrement longue. Pour compléter l’expérience, j’utiliserai également le panneau solaire Reolink 6 watts pour prolonger l’autonomie. Ce panneau promet une recharge quotidienne simple grâce à une heure d’exposition au soleil. Je vais explorer ses fonctionnalités, l’installation et la qualité d’image, pour vous offrir un avis détaillé.

Fiche technique

Caméra Wi-Fi 4MP avec résolution 2K pour une vidéo claire et nette

avec pour une vidéo claire et nette Batterie haute capacité de 20 000 mAh pour jusqu’à 336 heures d’enregistrement en pré-enregistrement

de pour jusqu’à 336 heures d’enregistrement en pré-enregistrement Pré-enregistrement de 10 secondes avant la détection du mouvement

avant la détection du mouvement Détection de mouvement avancée avec détection des personnes, animaux et véhicules , alimentée par l’IA

avec détection des , alimentée par l’IA Technologie ColorX pour des images plus lumineuses et nettes, même dans des environnements sombres

pour des images plus lumineuses et nettes, même dans des environnements sombres Objectif ultra-large à ouverture F1.0 et capteur 1/1.8″ pour une captation de lumière optimale

et capteur 1/1.8″ pour une captation de lumière optimale Autonomie prolongée grâce à l’option de recharge via le panneau solaire Reolink 6W (1 heure d’exposition au soleil par jour suffit)

grâce à l’option de recharge via le (1 heure d’exposition au soleil par jour suffit) Stockage local sécurisé sans abonnement nécessaire

sécurisé sans abonnement nécessaire Conception résistante aux intempéries pour une utilisation en extérieur

pour une utilisation en extérieur Connexion Wi-Fi pour un contrôle à distance via l’application Reolink

Design et installation de la caméra Reolink Altas

Dès que je sors la caméra de son emballage, je note son design compact et moderne. Elle est légèrement plus grande qu’une petite boîte, mais reste suffisamment discrète pour une installation extérieure. La finition est soignée, avec un boîtier blanc qui paraît robuste et résistant à la pluie. L’installation est simple via l’application Reolink, qui me guide pas à pas avec précision.

Je peux rapidement connecter la caméra au Wi-Fi et configurer les paramètres via une interface conviviale. Le jumelage avec le panneau solaire est fluide et se fait sans difficulté technique. En exposant le panneau solaire une heure par jour, la recharge est assurée automatiquement. Je n’ai pas besoin d’intervenir, la batterie reste chargée, ce qui simplifie totalement l’entretien.

Performance et fonctionnalités de la caméra Reolink Altas

Un des points forts majeurs de la Reolink Altas est son système intelligent de pré-enregistrement intégré. Dès qu’un mouvement est détecté, la caméra enregistre 10 secondes avant l’apparition du mouvement. Ce détail change tout : je peux voir la scène dans son intégralité, dès le premier geste. Je l’ai testé plusieurs fois, sur des passages devant chez moi ou des mouvements suspects. Chaque fois, la caméra enregistre bien les secondes qui précèdent l’événement, ce qui est très utile.

La qualité d’image est aussi impressionnante, notamment de nuit grâce à la technologie ColorX. L’Altas filme en 2K avec des couleurs vives même dans des conditions d’éclairage très faibles. Je distingue clairement objets et personnes, avec une image nette là où d’autres caméras échouent. Son objectif ultra-large F1.0 et son capteur 1/1.8″ captent plus de lumière qu’un modèle classique.

Autonomie et panneau solaire

Lors de mes tests, j’ai été particulièrement impressionné par l’autonomie de la Reolink Altas. Grâce à sa batterie haute capacité de 20 000 mAh, la caméra peut fonctionner pendant 336 heures en mode de pré-enregistrement, soit environ 14 jours, ce qui est bien plus que d’autres caméras sur batterie que j’ai testées. Mais ce n’est pas tout : l’utilisation du panneau solaire de 6 watts change la donne. Même avec des journées nuageuses, j’ai constaté que l’Altas continuait à fonctionner sans interruption, ce qui me permet de me débarrasser de la contrainte de devoir recharger la caméra manuellement.

L’association de la batterie et du panneau solaire assure une protection continue sans effort. L’autonomie est excellente, et même après plusieurs jours d’utilisation, la caméra restait chargée sans besoin d’une recharge supplémentaire.

Comparaison avec d’autres caméras de sécurité

En comparant l’Altas à d’autres caméras de sécurité sur le marché, elle se démarque par sa fonction de pré-enregistrement, une fonctionnalité souvent absente des modèles classiques. Cette fonctionnalité est un vrai plus pour capturer chaque détail d’un événement, du premier mouvement à l’incident complet. De plus, l’autonomie de la batterie et l’option de recharge solaire sont des caractéristiques uniques qui lui permettent de se distinguer de la concurrence, notamment des modèles qui nécessitent une recharge manuelle fréquente.

Cependant, en termes de prix, l’Altas reste relativement élevée, bien que le rapport qualité/prix soit justifié par la performance et les fonctionnalités. Si vous êtes à la recherche d’une caméra de sécurité fiable, avec une qualité d’image exceptionnelle de jour comme de nuit, la Reolink Altas est un excellent choix.

La Reolink Altas s’est révélée être un produit performant, fiable et pratique à utiliser. La combinaison de la caméra sur batterie avec le panneau solaire en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à sécuriser leur domicile sans avoir à se soucier constamment de la recharge. La qualité de l’image, notamment la fonctionnalité ColorX pour les prises de vue nocturnes, est excellente, et le pré-enregistrement donne une dimension supplémentaire en matière de sécurité. Pour les utilisateurs qui souhaitent une surveillance continue avec peu d’entretien, la Reolink Altas, couplée au panneau solaire, représente une solution complète et efficace.

Avis des utilisateurs

Plusieurs utilisateurs saluent la Reolink Altas comme une évolution forte dans la sécurité connectée moderne. Ils insistent notamment sur la qualité d’image, perçue comme excellente de jour comme de nuit. ColorX est souvent mentionnée pour sa capacité à restituer des couleurs réalistes, même en basse lumière. La fonction de pré-enregistrement est jugée très utile, car elle capture les moments dès le début. Beaucoup apprécient aussi l’installation rapide via l’application Reolink, intuitive et facile à configurer. L’autonomie renforcée grâce au panneau solaire est souvent citée comme un vrai confort au quotidien.

Certains notent que le système caméra + panneau fonctionne longtemps sans aucune recharge manuelle nécessaire. En revanche, quelques utilisateurs relèvent des pertes de signal Wi-Fi ou des redémarrages fréquents. D’autres signalent des incompatibilités avec certaines cartes microSD utilisées pour le stockage local. Malgré ces points faibles, la majorité considère l’Altas comme une solution puissante, fiable et bien pensée.

On aime :

Pré-enregistrement avant la détection du mouvement

Autonomie prolongée

On n’aime pas :

Prix relativement élevé

Caméra encombrante

Verdict

La Reolink Altas est une caméra de sécurité haut de gamme qui combine une performance impressionnante en termes de qualité d’image, d’autonomie et de pré-enregistrement. Grâce à son design solide, sa batterie haute capacité et l’option de recharge solaire, elle permet une surveillance continue sans effort. Avec la fonction ColorX pour une meilleure visibilité nocturne et la détection intelligente alimentée par l’IA, cette caméra est un excellent choix pour ceux qui recherchent une sécurité avancée et fiable. Cependant, son prix peut paraître élevé, mais il reste justifié par la qualité des fonctionnalités offertes.

