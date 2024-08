Edge 50 Neo de Motorola : fusion parfaite entre design et technologie

Motorola a levé le voile sur son dernier smartphone, le Edge 50 Neo. Ce nouveau modèle allie un design minimaliste et des fonctionnalités technologiques avancées. Il se destine aux amateurs de photographie et aux utilisateurs exigeants en matière de performance et d'esthétique.

Design élégant et performances de pointe

Le Motorola Edge 50 Neo séduit d'abord par son design compact et raffiné. La marque a mis l'accent sur l'ergonomie, avec un format qui s'adapte parfaitement à la main. Son boîtier se distingue par un revêtement en cuir vegan, disponible en quatre couleurs exclusives signées Pantone : Poinciana, Latte, Grisaille, et Nautical Blue. Ce choix de matériaux et de teintes confère au smartphone une allure à la fois moderne et intemporelle.

Mais le Edge 50 Neo ne se contente pas d'être élégant. Il intègre une technologie de pointe, pensée pour offrir une expérience utilisateur fluide. L'écran pOLED de 6,4 pouces affiche plus d'un milliard de couleurs avec une résolution Super HD+ 1.5K. La luminosité HDR10+ atteint 2800 nits. Cela garantit des images éclatantes même en plein soleil. De plus, l'écran adapte dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement grâce à la technologie LTPO. Cela passe de 120Hz à 10Hz pour une utilisation optimisée.

Un smartphone doté d'un appareil photo révolutionnaire

Le véritable atout du Edge 50 Neo réside dans ses capacités photographiques. Motorola a équipé son dernier-né d'un appareil photo principal de 50 MP. Ce smartphone combine un capteur Sony LYTIATM 700C et un traitement d'image par intelligence artificielle. Cette combinaison permet de capturer des images d'une netteté exceptionnelle, même en conditions de faible luminosité. L'IA analyse et fusionne plusieurs expositions pour offrir des clichés aux couleurs riches et aux détails saisissants.

Pour les amateurs de photographie plus poussée, le Edge 50 Neo propose également un téléobjectif 10MP avec zoom optique 3X et zoom hybride 30X. Un objectif ultra grand-angle de 13MP avec un champ de vision de 120° permet de capturer des paysages dans toute leur splendeur. Et pour les gros plans, l'objectif Macro Vision intégré révèle les moindres détails, souvent invisibles à l'œil nu.

L'IA intervient également dans la stabilisation vidéo adaptative. Ce système ajuste dynamiquement la stabilisation en fonction des mouvements de l'utilisateur. Il garantit ainsi des vidéos d'une qualité professionnelle, même en mouvement. De plus, en partenariat avec Google, Motorola intègre des outils d'édition avancés directement dans l'application Google Photos, comme Magic Eraser et Photo Unblur, pour parfaire chaque image.

Expérience utilisateur optimale

Au-delà de ses performances photographiques, le Edge 50 Neo se distingue par sa durabilité et son autonomie. Sa certification IP68 lui assure une résistance à l'eau et à la poussière, et il a été conçu pour résister à des conditions extrêmes, avec des températures allant de -20°C à 60°C. La batterie longue durée avec recharge rapide TurboPower™ de 68W permet d'obtenir 50% de batterie en seulement 12 minutes. Le smartphone est également compatible avec la recharge sans fil de 15W, ce qui offre une commodité d'utilisation au quotidien.

Le Edge 50 Neo est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 7300, couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Motorola garantit cinq ans de support logiciel. Avec des mises à jour Android, de sécurité et des ajouts de fonctionnalités, ces détails assurent ainsi que l'appareil reste performant jusqu'en 2029.

Vous l'aurez compris ! Le Motorola Edge 50 Neo s'impose comme un smartphone complet et sophistiqué pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Avec son design épuré, ses performances photographiques exceptionnelles et sa durabilité, il redéfinit les standards du marché des smartphones. Ce modèle sera disponible en France à partir du 29 août 2024, au prix de 499 euros TTC. Une paire de Moto Buds+ avec « Sound by Bose » sera offerte pour tout achat durant la période de lancement. L'expérience technologique d'une qualité sonore supérieure est au rendez-vous.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

