Le Reolink Doorbell Battery est une option intéressante pour ceux qui envisagent d'équiper leur maison d'une sonnette intelligente. Il est conçu pour apporter à la fois sécurité et praticité. Cependant, ce dispositif mérite-t-il vraiment votre investissement ? Dans ce test, nous allons passer en revue ses performances et ses limites pour vous aider à faire un choix éclairé.

Parmi les points forts du Reolink Doorbell Battery, on retrouve un système de stockage local des vidéos et une connectivité Wi-Fi bi-bande. Cette sonnette est également dotée d'une caméra 2K qui capture des images de haute qualité. Grâce à ces fonctionnalités, elle représente un excellent outil pour surveiller l'entrée de votre maison et interagir à distance avec vos visiteurs. Cependant, ce modèle sans fil présente aussi quelques inconvénients. Pour décider si c'est l'investissement qu'il vous faut, lisez cet article jusqu'à la fin.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 13,3 x 4,8 x 2,3 cm

: 13,3 x 4,8 x 2,3 cm Poids : 96 g

: 96 g Connectivité : Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz

: Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz Résolution maximale : 5 MP (2560 x 1920 pixels)

: 5 MP (2560 x 1920 pixels) Enregistrement : Stockage local ou en cloud

: Stockage local ou en cloud Champ de vision : 180° diagonal

: 180° diagonal Fonctionnalités intelligentes : Détection de personnes

: Détection de personnes Vision nocturne : LED IR

: LED IR Audio : Microphone et haut-parleur intégrés pour la communication bidirectionnelle

Microphone et haut-parleur intégrés pour la communication bidirectionnelle Indice de protection : IP65

Test du Reolink Doorbell Battery : Le processus d'installation

L'installation de la Reolink Doorbell Battery est un jeu d'enfant, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de bricoler. Avant de vous lancer, assurez-vous simplement que le transformateur de votre système existant correspond aux spécifications requises : entre 8 et 24 VAC. Si ce n'est pas le cas, un petit remplacement sera peut-être nécessaire.

Commencez par couper l'électricité au niveau du disjoncteur, puis retirez l'ancien visiophone sans fil ou la sonnette. Selon l'angle de vue que vous souhaitez obtenir, vous pourrez installer un coin pour ajuster la caméra. Ensuite, fixez le Reolink Doorbell Battery sur son support et remettez l'alimentation en marche. Il ne vous reste plus qu'à le synchroniser avec l'application mobile dédiée. Une fois le dispositif configuré, testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne bien avec votre carillon actuel. Ce processus permet de combiner facilement votre ancien système avec cette nouvelle technologie, pour une maison encore plus sécurisée.

Test du Reolink Doorbell Battery : Le design et la qualité de fabrication

Le Reolink Doorbell Battery séduit par son design à la fois élégant et discret, qui s'harmonise facilement avec n'importe quelle façade. Entièrement noir, il est souligné par un anneau LED autour du bouton de la sonnette, apportant une touche de modernité sans être trop voyant. Sa petite taille lui permet de se fondre facilement dans le décor. Le Reolink Doorbell Battery est ainsi une option moins imposante que d'autres modèles du marché, comme le G4 d'Aqara.

La qualité de fabrication est également au rendez-vous. Fabriqué avec des matériaux robustes, le boîtier est conçu pour résister aux intempéries. Il assure une longue durée de vie même dans des conditions climatiques difficiles. De plus, le design allongé avec des extrémités arrondies qui adoucissent ses lignes ajoute une touche de sophistication. Et la caméra du Reolink Doorbell Battery, placée en haut, offre une image nette grâce à sa haute résolution. Le bouton de la sonnette en bas, lui, procure une sensation agréable au toucher.

À l'arrière, vous trouverez les raccordements nécessaires pour le câblage, ainsi qu'un port Ethernet pour une connexion stable. Un emplacement pour carte SD permet également de stocker les vidéos localement, offrant ainsi une solution pratique et sécurisée. Ainsi, la marque réussit à allier design sobre et robustesse avec ce modèle de sonnette connectée.

Test du Reolink Doorbell Battery : Les fonctionnalités

Le Reolink Doorbell Battery est doté d'un ensemble de fonctionnalités modernes qui renforcent la sécurité de votre maison. Grâce à sa caméra haute résolution, vous obtenez des images claires et détaillées, que vous pouvez facilement enregistrer sur une carte microSD (jusqu'à 256 Go). Même si celle-ci n'est pas fournie, elle reste une solution simple et peu coûteuse. Pour ceux qui préfèrent le stockage en ligne, Reolink propose un service cloud avec des serveurs basés en Europe, garantissant la confidentialité des données. Le plan de base, gratuit, permet de stocker jusqu'à 1 Go de vidéos pour une caméra. Il fournit également une conservation des enregistrements pendant 7 jours. Si vous avez besoin de plus d'espace, des abonnements payants sont disponibles.

En termes de connectivité, le Reolink Doorbell Battery fonctionne avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant. Son intégration dans un système de maison intelligente est ainsi facilitée. De plus, la sonnette prend en charge le protocole Onvif, permettant une compatibilité étendue avec d'autres dispositifs de sécurité connectés.

Test du Reolink Doorbell Battery : L'application dédiée

L'application dédiée au Reolink Doorbell Battery rend l'utilisation de la sonnette connectée simple et agréable. Disponible sur Android ou iOS, elle vous permet de prendre le contrôle total de votre appareil depuis votre smartphone. Dès que le dispositif de sécurité est installé, il apparaît directement sur l'écran principal de l'application. En un clic, vous pouvez accéder au flux vidéo en direct, mettre la vidéo en pause ou capturer des images. Vous avez également la possibilité d'enregistrer des clips et d'ajuster la qualité des vidéos.

D'autres options pratiques sont aussi proposées, telles que la réponse rapide, qui vous permet de laisser un message vocal personnalisé pour les visiteurs quand vous ne pouvez pas répondre. De plus, vous pouvez communiquer directement avec eux grâce à la fonction de conversation en temps réel. La section de lecture, elle, vous donne accès aux enregistrements, avec des filtres pour les événements marquants liés aux personnes ou aux véhicules. En quelques mots, les réglages sont intuitifs, complets et personnalisables, avec la possibilité d'ajuster l'éclairage de l'anneau LED pour répondre à vos préférences. Vous pouvez même définir des zones spécifiques pour la détection de mouvement ou pour gérer vos alertes.

