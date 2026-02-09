Dolphin EON : le robot piscine qui ne laisse rien derrière lui

Le nouveau robot nettoyeur de piscine Dolphin EON transforme l’entretien des bassins. Grâce à sa technologie avancée, il atteint les zones les plus inaccessibles.

Maytronics lève le voile sur sa dernière innovation : le Dolphin EON. Dédié aux piscines modernes, ce robot nettoyeur de piscine s’adapte aux moindres recoins et offre une qualité de filtration inégalée. Il promet une eau plus claire, un entretien facilité et une couverture totale, y compris dans les zones les plus peu profondes. Une avancée attendue par de nombreux propriétaires.

L’innovation signée Maytronics s’adapte aux moindres recoins

Après plus de 40 ans de recherche dans le nettoyage automatisé des piscines, Maytronics bouscule une nouvelle fois le secteur avec le lancement du Dolphin EON, un robot autonome capable de nettoyer là où les autres échouent.

Alors que les piscines modernes intègrent de plus en plus de plages immergées, de marches élargies ou de zones peu profondes, le nettoyage devient un défi. Le Dolphin EON arrive à point nommé, armé d’une technologie pensée pour garantir une propreté sans compromis. Son fonctionnement est possible dans seulement 20 cm d’eau, une prouesse qui le distingue nettement des modèles traditionnels.

Une couverture intégrale, même dans les coins difficiles

Le Dolphin EON se démarque par sa capacité à explorer chaque centimètre du bassin. Grâce à la technologie JetIQ, des jets orientent intelligemment l’appareil pour qu’il puisse franchir les marches et épouser la forme de la piscine, quelles que soient ses courbes. Ce robot tout-terrain couvre le fond, les parois, la ligne d’eau et les zones habituellement négligées.

“Nous avons conçu ce robot pour qu’il s’adapte aux piscines les plus complexes”, explique un responsable produit chez Maytronics. Sa structure modulaire et son hélice positionnée à l’avant assurent à la fois stabilité et agilité, y compris dans les coins les plus étroits.

Une filtration inédite pour une eau éclatante

Le haut de gamme Dolphin EON 120D intègre le système breveté DebrisLock™, qui piège les débris dans un compartiment hermétique et nettoie automatiquement le filtre dans l’eau. L’appareil détecte seul l’encrassement du filtre et agit en conséquence. Il évite tout relargage de particules. Résultat : une clarté d’eau démultipliée, avec une maintenance réduite à l’essentiel.

Pour les utilisateurs, cela se traduit par une eau jusqu’à quatre fois plus limpide et un gain de temps estimé à près de 10 heures par saison. “C’est une vraie révolution dans le quotidien des propriétaires”, souligne un client testeur. Le tout piloté depuis un smartphone grâce à l’application Maytronics One™, pour encore plus de simplicité.

Deux modèles seront proposés dès mars 2026, à partir de 899 € : le Dolphin EON 100, accessible, et le EON 120D, plus avancé. Une version exclusive web baptisée Nautilus100 sera aussi disponible en ligne mi-avril.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

