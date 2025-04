Piscine trouble ? Découvrez les sondes connectées EcO iopool

Entretenir une piscine peut rapidement devenir un casse-tête, surtout en été. Grâce à ses sondes connectées EcO et EcO Salt, iopool facilite le traitement de l’eau. Ces dispositifs intelligents analysent votre bassin en continu et vous guident via une application dédiée. Facile à installer, économique et 100 % autonome, iopool vous aide à garder une eau saine sans stress.

Des sondes intelligentes pour une eau impeccable, sans effort

Entretenir une piscine ou un spa relève parfois du casse-tête. Mauvais dosage, produits mal choisis, paramètres difficiles à suivre… Avec ses deux sondes connectées, EcO et EcO Salt, iopool entend éliminer ces tracas. Disponibles pour tous types de traitements (chlore, brome, oxygène actif ou sel), ces dispositifs mesurent en continu la température, le pH et le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) de l’eau. Ils transmettent ensuite ces données à une application mobile gratuite.

En moins de trois minutes, la sonde est installée et opérationnelle. Elle se distingue par sa compacité (22 cm, 150 g), son autonomie complète, et une étanchéité renforcée depuis 2024. Concrètement, elle effectue une analyse toutes les 15 minutes, sans nécessiter de recharge hebdomadaire. Elle va alors alerter l’utilisateur dès qu’une intervention est requise. Une mise à jour récente permet même de surveiller l’état de santé de la sonde pour anticiper les remplacements.

Une application mobile qui fait office de coach personnel

Le dispositif iopool ne se limite pas à un capteur intelligent. C’est un véritable coach digital de l’entretien de piscine. L’application, disponible sur iOS et Android, accompagne l’utilisateur pas à pas : elle affiche les relevés en temps réel, propose des recommandations ultra-précises, et tient à jour un historique d’entretien.

Ce système s’adapte même aux conditions locales : via la géolocalisation et la météo. Ainsi, les conseils sont affinés pour éviter les erreurs d’interprétation. En cas de déséquilibre, des alertes automatiques sont envoyées avec les bonnes actions à prendre. Et pour ceux qui gèrent leur piscine à distance, la passerelle cOnnect permet de relier la sonde au Wi-Fi de la maison. Cela transforme l’ensemble en un dispositif de surveillance accessible de n’importe où.

Des produits d’entretien livrés en un clic, directement depuis l’appli

Au-delà de la technologie, iopool mise sur un écosystème complet. En partenariat avec le centre de recherche CEBEDEAU, l’entreprise propose une gamme de produits d’entretien éco-conçus. Ils sont simples à utiliser et livrés à domicile sous 48h. L’application recommande le bon produit, la dose exacte (à mesurer avec la cuillère fournie), et propose un guide interactif pour chaque étape du traitement.

Avec un prix de départ à 249 euros pour la sonde seule, et des packs complets dès 299 euros, iopool cherche à démocratiser une gestion simplifiée, autonome et durable des piscines et spas. C’est une démarche qui s’inscrit dans une tendance plus large : rendre la domotique accessible aux usages du quotidien, sans complexité technique ni frais cachés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

