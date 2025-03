Dolphin Skimmi de Maytronics : l’entretien des piscines passe à l’énergie solaire

in

Maytronics, spécialiste des solutions de nettoyage autonome, dévoile le Dolphin Skimmi. Il s’agit d’un robot nettoyeur de surface qui fonctionne à l’énergie solaire. Conçu pour éliminer les impuretés flottantes, il promet un entretien efficace et sans effort pour les propriétaires de piscines. Avec cette innovation, Maytronics s’attaque à un enjeu essentiel du nettoyage des bassins puisqu’il nettoie directement aux débris en surface avant qu’ils ne coulent.

Un fonctionnement intelligent pour un nettoyage autonome

Le Dolphin Skimmi est équipé de capteurs infrarouges stratégiquement positionnés pour détecter les obstacles et garantir une couverture optimale du bassin. Grâce à son algorithme de navigation avancé, il se déplace de manière autonome et assure une collecte continue des débris, sans nécessiter d’intervention humaine. Son moteur à deux roues à aubes latérales et sa roue avant de ramassage lui permettent d’évoluer sur toute la surface de l’eau, y compris jusqu’aux parois.

Son système de recharge solaire intelligent lui permet de repérer automatiquement les zones ensoleillées de la piscine afin d’y stationner et d’optimiser son autonomie. Une fois chargé, ce robot de piscine reprend son travail sans interruption pour garantir une eau propre en permanence, sans nécessité de manipulation quotidienne.

Une gestion connectée pour un confort d’utilisation optimal

Pour un contrôle facilité, le Dolphin Skimmi est compatible avec l’application MyDolphin™ Skimmi, qui permet de suivre son cycle de nettoyage, de vérifier la température de l’eau et le niveau de charge solaire, et même de le piloter manuellement en cas de besoin. Cette interactivité assure aux utilisateurs une maîtrise totale du processus de nettoyage, directement depuis leur smartphone.

En complément des robots Dolphin qui assurent le nettoyage du fond et des parois, le Skimmi s’intègre parfaitement dans une stratégie d’entretien global des piscines. Facile à entretenir, il suffit de retirer et rincer son panier filtrant pour le remettre en service. Disponible dès maintenant au prix de 499 € TTC, le Dolphin Skimmi marque une révolution dans l’entretien des piscines. Cet appareil constitue une solution éco-responsable, autonome et performante pour une eau limpide sans effort.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

