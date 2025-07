IrriSense : L’arrosage connecté qui s’adapte à la météo

L’IrriSense promet de transformer l’entretien des jardins grâce à un système d’arrosage connecté, précis et écologique. Une alternative efficace aux sprinklers traditionnels.

L’IrriSense transforme l’arrosage de pelouse en une expérience intelligente et éco-responsable. Grâce à sa cartographie avancée, il cible uniquement la pelouse et épargne ainsi les zones non nécessaires à l’arrosage, comme les allées. Cet appareil connecté s’adapte aux conditions météorologiques en temps réel pour éviter les arrosages inutiles, ce qui garantit des économies d’eau. Facile à installer et à utiliser, l’IrriSense est un choix idéal pour ceux qui veulent une pelouse parfaitement irriguée, même pendant leurs vacances.

Une alternative technologique aux arroseurs classiques

L’arrosage des pelouses se digitalise avec IrriSense, une solution pour un jardin connecté développée par Aiper. Contrairement aux sprinklers classiques, cet appareil autonome cible uniquement les zones végétalisées, grâce à une cartographie intelligente. Allées, terrasses ou éléments décoratifs sont ainsi épargnés. L’économie d’eau est notable, un sujet d’autant plus pertinent face aux périodes de sécheresse récurrentes.

Capable de couvrir jusqu’à 440 m2, l’IrriSense remplace à lui seul une dizaine de sprinklers standards. Sa portée de 12 mètres, associée à un débit régulier, permet une irrigation en profondeur, uniforme et douce. L’installation se veut accessible : quatre tarots hélicoïdaux, un tuyau standard, une prise électrique, et l’appareil est opérationnel en quinze minutes. Son poids de 4,8 kilos facilite par ailleurs son rangement ou son déplacement saisonnier.

Un pilotage intelligent adapté à la météo

Connecté via Bluetooth ou Wi-Fi, l’IrriSense s’interface avec une application mobile qui pilote les horaires, les zones et la fréquence d’arrosage. Ce système intègre également les données météorologiques en temps réel : s’il pleut, l’appareil interrompt automatiquement son cycle. L’utilisateur évite ainsi le double arrosage, à la fois inutile et potentiellement nuisible pour la pelouse.

Un capteur de pluie complète le dispositif pour une réactivité optimale, même sans connexion. L’IrriSense alerte aussi en cas de pression d’eau insuffisante. Autre atout : le respect des restrictions locales pendant les épisodes de sécheresse. L’appareil ajuste alors automatiquement le planning d’arrosage. Une fonction utile, notamment en période de vacances.

Un produit réfléchi pour durer

Outre ses fonctionnalités connectées, l’IrriSense s’appuie sur une conception robuste. Certifié IPX 66, il résiste à l’eau et aux UV. Ce point soulève une vraie question sur la durabilité du matériel de jardinage connecté, souvent mis à rude épreuve par les saisons. Proposé à 649 euros, l’IrriSense se positionne clairement sur le segment haut de gamme. Mais son rendement, sa praticité et les économies en eau qu’il permet pourraient convaincre les jardiniers soucieux d’efficacité et de durabilité. Cette annonce rappelle une tendance de fond : la domotique s’invite désormais jusque dans les jardins.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

